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Спорт

Маленьких бишкекчан пригласили на мастер-классы к именитым спортсменам

Маленькие бишкекчане могут посетить мастер-классы именитых спортсменов. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, управление физической культуры и спорта мэрии подготовило спортивные мероприятия для маленьких горожан.

8-10 января с 10.00 до 12.00 в СДЮШОР по тяжелой атлетике на улице Жукеева-Пудовкина, 41 состоится мастер-класс с бронзовым призером чемпионата Азии, пятикратным чемпионом Кыргызстана по тяжелой атлетике Бекдоолотом Расулбековым.

8 января с 16.00 до 18.00 в СДЮШОР по теннису, паралимпийским и силовым видам спорта на улице Карасаева, 10 пройдет мастер-класс по пауэрлифтингу (жим лежа) для детей с инвалидностью. Тренерами будут участники Паралимпийских игр, мастера спорта международного класса Эсен Калиев и Жыргал Орозбаев.

Участие в мастер-классах бесплатное.
Ссылка: https://24.kg/sport/179088/
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