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Спорт

Поступок Тыныбековой вошел в топ лучших моментов года по версии United Wrestling

Поступок Айсулуу Тыныбековой на Кубке мира по спортивной борьбе вошел в топ-3 лучших моментов года по версии United World Wrestling.

Подводя итоги года, спортивная организация опубликовала в своем профиле в Instagram наиболее яркие моменты из мира борьбы. В их числе оказался и финал схватки кыргызстанки Айсулуу Тыныбековой с латвийской спортсменкой Анастасией Григорьевой.

Международная федерация борьбы отметила тот факт, что, победив соперницу и увидев, что той нужна помощь, Тыныбекова не стала праздновать победу и не осталась в стороне. Напротив, она обеспокоилась состоянием Григорьевой, жестом незамедлительно позвав на помощь врачей, и до последнего оставалась рядом с лежащей на ковре спортсменкой.

«Беспокойство Тыныбековой за безопасность Григорьевой показало, что она не только чемпионка, но и замечательный человек», — приводит слова комментатора Кубка United World Wrestling.

Напомним, Айсулуу Тыныбекова признана лучшей спортсменкой Кубка мира по спортивной борьбе 2020 года, который с 12 по 19 декабря проходил в Сербии. На турнире она выступила в весовой категории до 62 килограммов, досрочно выиграв все четыре схватки с общим счетом 47:2 и забрав золото. По итогам кубка ее признали лучшей спортсменкой по вольной борьбе. Сборная Кыргызстана по борьбе заняла второе командное место на Кубке мира, завоевав три золотые и пять бронзовых медалей. Вернувшиеся с кубка призеры были отмечены властями страны.

Лучшие броски Айсулуу Тыныбековой на Кубке мира в Сербии в одном видео можно посмотреть здесь.

Айсулуу Тыныбековой 27 лет. Она борец вольного стиля, трехкратная чемпионка Азии, чемпионка мира, призер различных соревнований международного уровня.
Ссылка: https://24.kg/sport/178613/
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