Около 4 тысяч спортивных мероприятий были отменены в этом году. Об этом сообщил директор Госагентства по делам молодежи, физкультуры и спорта Канат Шабданбаев на церемонии награждения спортсменов.

По его словам, из-за пандемии коронавируса в Кыргызстане отменились республиканские, международные чемпионаты и первенства.

«Пусть 2021-й станет богатым на республиканские спортивные мероприятия и достижения отечественных спортсменов», — заявил Канат Шабданбаев.

Также глава госагентства наградил лучших спортсменов года и отметил заслуги их тренеров.

«Низкий поклон тренерам за неустанный труд и неоценимый вклад в развитие спорта высших достижений. Мы глубоко верим, что благодаря вашему мастерству на Олимпийских играх в Токио будет гордо звучать гимн Кыргызстана. Также выражаю благодарность вам, спортсменам. Я уверен, что вы противостоите любым трудностям, одержав победу не только на спортивной арене, но и в достижении личных целей», — сказал он.