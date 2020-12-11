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Спорт

Определились все участники плей-офф Лиги Европы УЕФА

Стали известны все участники 1/16 финала плей-офф Лиги Европы по футболу. Матчи заключительного, шестого тура группового этапа завершились в ночь на пятницу. Об этом пишет сайт sports.ru.

В следующий тур вышли «Рома» (Италия), «Янг Бойз» (Швейцария), «Арсенал» (Англия), «Мольде» (Норвегия), «Байер» (Германия), «Славия» (Чехия), «Рейнджерс» (Шотландия), «Бенфика» (Португалия), ПСВ (Нидерланды), «Гранада» (Испания), «Наполи» (Италия), «Реал Сосьедад» (Испания), «Лестер» (Англия), «Брага» (Португалия), «Милан» (Италия), «Лилль» (Франция), «Вильярреал» (Испания), «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль), «Тоттенхэм» (Англия), «Антверпен» (Бельгия), «Динамо» (Загреб, Хорватия), «Вольфсберг» (Австрия), «Хоффенхайм» (Германия), «Црвена Звезда» (Сербия).

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Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов

Единственной российской командой, прошедшей в плей-офф Лиги Европы, стал «Краснодар», занявший третье место в группе Лиги чемпионов. Также из главного еврокубкового турнира в плей-офф Лиги Европы вышли «Аякс» (Нидерланды), «Брюгге» (Бельгия), «Динамо» (Киев, Украина), «Зальцбург» (Австрия), «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Олимпиакос» (Греция) и «Шахтер» (Украина).

Жеребьевка группового этапа пройдет 14 декабря.

Неудачником тура стал форвард голландского клуба «АЗ Алкмар» Альберт Гудмундссон, который получил мяч почти на линии вратарской при полном отсутствии вокруг себя защитников, но не попал в створ.

Подробнее с расписанием матчей и результатами игр можно познакомиться здесь.
Ссылка: https://24.kg/sport/176328/
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