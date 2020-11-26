10:57
USD 84.80
EUR 100.99
RUB 1.12
Спорт

Хабиб Нурмагомедов с тренером приедет в Кыргызстан

Тренер чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендез на своей странице в Instagram заявил, что хочет посетить Кыргызстан и увидеть кок-бору. Мендез и Нурмагомедов сейчас находятся в ОАЭ.

«С нетерпением жду встречи в прекрасном Кыргызстане и жду, когда увижу кок-бору», — написал Хавьер Мендез после встречи с кыргызским предпринимателем.

Чемпион UFC поделился публикацией в Stories и добавил: «Скоро в Кыргызстан».

Напомним, что в 2018 году Хабиб Нурмагомедов побывал в Кыргызстане по приглашению главы Национального олимпийского комитета. Тогда он признался, что шокирован своей популярностью в стране.
Ссылка: https://24.kg/sport/174523/
просмотров: 539
Версия для печати
Материалы по теме
В Военно-Антоновке водитель «Лексуса» насмерть сбил пешехода
Пропавших в Бишкеке детей нашли в Джалал-Абаде
Читатели 24.kg против переименования Кыргызской Республики. Итоги опроса
На 704 тысячи сомов оштрафована одна из сельских управ Иссык-Кульской области
Умер Жолдошбек Бузурманкулов — один из основателей пресс-службы МВД Кыргызстана
Кыргызия, КНР, Кыргызстан: как назвать нашу страну? Голосование
ГНС напоминает: для получения электронной подписи осталось чуть больше месяца
В Бишкеке минувшей ночью сгорела точка фастфуда
Больше 120 преступлений раскрыто милицией в рамках операции «Поиск»
Милиционеров Кыргызстана обучили правилам культурного общения с людьми
Популярные новости
Антонина Шевченко одержала досрочную победу на&nbsp;турнире UFC Антонина Шевченко одержала досрочную победу на турнире UFC
Валентина Шевченко победила бразильянку Дженнифер Майю Валентина Шевченко победила бразильянку Дженнифер Майю
Стали известны первые участники 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА Стали известны первые участники 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА
Пять юных футболистов из&nbsp;Кыргызстана поборются за&nbsp;места в&nbsp;академии PSG Пять юных футболистов из Кыргызстана поборются за места в академии PSG
Бизнес
Что такое инсульт? Что такое инсульт?
&laquo;ТОЙОТА Центр&raquo; и&nbsp;&laquo;Бакай Банк&raquo;: Авто сейчас&nbsp;&mdash; деньги потом «ТОЙОТА Центр» и «Бакай Банк»: Авто сейчас — деньги потом
«Керемет Банк» начал выпускать дуальные мультивалютные карты UnionPay Int. «Керемет Банк» начал выпускать дуальные мультивалютные карты UnionPay Int.
Выиграй квартиру мечты! До&nbsp;завершения лотереи &laquo;Поймай удачу&raquo; пять дней Выиграй квартиру мечты! До завершения лотереи «Поймай удачу» пять дней
26 ноября, четверг
10:54
Конституционная реформа. Предлагается обязательное среднее образование Конституционная реформа. Предлагается обязательное сред...
10:47
В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и пневмонии выздоровели еще 496 человек
10:42
В Кыргызстане еще 16 медиков заразились коронавирусом
10:39
В Кыргызстане за сутки от коронавируса умерли еще шесть человек
10:35
В Аламединском районе мужчину подозревают в убийстве сожительницы