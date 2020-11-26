Хабиб Нурмагомедов с тренером приедет в Кыргызстан

Тренер чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендез на своей странице в Instagram заявил, что хочет посетить Кыргызстан и увидеть кок-бору. Мендез и Нурмагомедов сейчас находятся в ОАЭ.

«С нетерпением жду встречи в прекрасном Кыргызстане и жду, когда увижу кок-бору», — написал Хавьер Мендез после встречи с кыргызским предпринимателем.

Чемпион UFC поделился публикацией в Stories и добавил: «Скоро в Кыргызстан».

Напомним, что в 2018 году Хабиб Нурмагомедов побывал в Кыргызстане по приглашению главы Национального олимпийского комитета. Тогда он признался, что шокирован своей популярностью в стране.