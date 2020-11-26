«Локомотив» сыграл вничью с «Атлетико» в гостевом матче Лиги чемпионов УЕФА

В матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Атлетико» и «Локомотив» сыграли вничью 0:0. Об этом сообщил сайт championat.com.

По его данным, на 68-й минуте полузащитник «Атлетико» Коке забил гол в ворота «Локомотива», однако после вмешательства VAR взятие ворот было отменено.

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Московский «Локомотив» набрал три очка и занимает третье место в турнирной таблице группы А, сохраняя шансы на выход в плей-офф турнира. Накануне их потеряли «Краснодар» и «Зенит», которые теперь будут бороться за попадание в Лигу Европы.

«Боруссия» из Менхенгладбаха во второй раз разгромила «Шахтер» (4:0). Первая встреча команд завершилась со счетом 6:0.

Досрочный выход в плей-офф Лиги чемпионов обеспечили себе «Манчестер Сити» и «Бавария».