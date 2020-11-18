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Спорт

Cотрудники клуба «Барселона» расстроились, что Лионель Месси не ушел из команды

Сотрудники клуба «Барселоны» расстроились, что нападающий Лионель Месси не ушел из команды. Об этом сообщило издание FourFourTwo.

«Все были расстроены. Мы знали, что последуют новые сокращения, чтобы клуб смог платить Лео высокую заработную плату. Я люблю Месси и ценю то, что он сделал для клуба и всего футбола, но еще больше я люблю свою семью и возможность работать в «Барселоне», — отметил офисный работник команды.

Напомним, по окончании прошлого сезона Месси уведомил «Барселону» о желании сменить клуб. Руководство готово отпустить футболиста лишь за 700 миллионов евро.
Ссылка: https://24.kg/sport/173558/
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