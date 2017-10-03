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Спорт

Таэквондисты из Кыргызстана выиграли 28 медалей на Кубке Центральной Азии

Таэквондисты из Кыргызстана выиграли 28 медалей на Кубке Центральной Азии по бирманскому боксу,  который завершился в Кара-Балте. Об этом ИА «24.kg» сообщил президент Федерации таэквондо ITF КР Виталий Олейниченко.

По его словам, команды тренеров Игоря Пака, Курбана Закирова и Назиры Утешевой завоевали пять золотых, девять серебряных и 14 бронзовых наград. Высшую ступень пьедестала почета в своих категориях заняли Эрнист Мукашев, Влас Татаркин, Владислав Петренко, Иса Асакеев и Бакытбек кызы Айжан.
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