«Дордой» укрепил лидерство в чемпионате Кыргызстана по футболу

В Кыргызской премьер-лиге 22 августа прошел шестой тур. Об этом сообщили организаторы.

«Каганат» со счетом 5:1 разгромил «Илбирс». У победителей точные удары нанесли Алмазбек Мирзалиев (56-я минута), Атай Джумашев (66-я минута, с пенальти и 95-я минута), Максат Алимов (74-я минута) и Виктор Кельм (85-я минута), у проигравших — Аманжан Жаныбек уулу (20-я минута, с пенальти).

«Нефтчи» и «Абдыш-Ата» сыграли вничью — 2:2. У «Нефтчи» забили Кайрат Изаков (29-я минута) и Азамат Абдуллаев (33-я минута), у «Абдыш-Аты» — Эламан Мамытов (41-я минута) и Амир Жапаров (95-я минута).

«Дордой» победил «Алгу» — 2:0. Отличились Эрнист Батырканов (32-я минута) и Мирлан Мурзаев (85-я минута).

«Алай» обыграл «Кара-Балту» — 1:0. Гол на 68-й минуте забил Нурлан Рыспаев.

«Дордой» (16 очков) укрепил лидерство в турнирной таблице. Следом идут «Нефтчи» (13) и «Абдыш-Ата» (11). В споре бомбардиров лидируют игроки «Дордоя» Мирлан Мурзаев и Бекжан Сагынбаев, забившие по четыре гола. Седьмой тур пройдет 25 августа.