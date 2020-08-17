«Дордой» победил «Абдыш-Ату» в четвертом туре Кыргызской премьер-лиги

В Кыргызской премьер-лиге 16 августа прошли игры четвертого тура. Об этом сообщили организаторы.

«Нефтчи» одолел «Кара-Балту» — 3:1. У победителей отличились Эльдар Молдожунусов (11-я и 22-я минута) и Акрамжон Умаров (52-я минута), у проигравших — Александр Мерзляков (49-я минута).

«Алга» была сильнее «Илбирса» — 1:0. Результативный удар нанес Анатолий Власичев (45-я минута).

«Алай» с таким же счетом обыграл «Каганат». На 59-й минуте забил Азиз Келдияров.

В центральном матче тура «Дордой» победил «Абдыш-Ату» — 4:2. За «Дордой» забили Фархат Мусабеков (23-я минута), Бекжан Сагынбаев (27-я минута), Турсунали Рустамов (45-я минута) и Мирлан Мурзаев (84-я минута), за «Абдыш-Ату» — Давлятжан Баратов (29-я минута) и Ата Гелдиев (90-я минута).

В турнирной таблице лидируют «Дордой» и «Алга» (по 10 очков). Следующий тур пройдет 19 августа.