10:00
USD 78.15
EUR 92.35
RUB 1.07
Спорт

«Дордой» победил «Абдыш-Ату» в четвертом туре Кыргызской премьер-лиги

В Кыргызской премьер-лиге 16 августа прошли игры четвертого тура. Об этом сообщили организаторы.

«Нефтчи» одолел «Кара-Балту» — 3:1. У победителей отличились Эльдар Молдожунусов (11-я и 22-я минута) и Акрамжон Умаров (52-я минута), у проигравших — Александр Мерзляков (49-я минута).

«Алга» была сильнее «Илбирса» — 1:0. Результативный удар нанес Анатолий Власичев (45-я минута).

«Алай» с таким же счетом обыграл «Каганат». На 59-й минуте забил Азиз Келдияров.

В центральном матче тура «Дордой» победил «Абдыш-Ату» — 4:2. За «Дордой» забили Фархат Мусабеков (23-я минута), Бекжан Сагынбаев (27-я минута), Турсунали Рустамов (45-я минута) и Мирлан Мурзаев (84-я минута), за «Абдыш-Ату» — Давлятжан Баратов (29-я минута) и Ата Гелдиев (90-я минута).

В турнирной таблице лидируют «Дордой» и «Алга» (по 10 очков). Следующий тур пройдет 19 августа.
Ссылка: https://24.kg/sport/162661/
просмотров: 154
Версия для печати
Материалы по теме
Лига Европы. «Манчестер Юнайтед» выбыл в полуфинале
«Лион» — последний полуфиналист Лиги чемпионов
«Бавария» со счетом 8:2 разгромила «Барселону» в четвертьфинале Лиги чемпионов
Кыргызская премьер-лига. В лидерах — три клуба
«РБ Лейпциг» победил «Атлетико» в 1/4 финала Лиги чемпионов
Лига чемпионов. Один из фаворитов чуть не проиграл в четвертьфинале
«Барселона» — «Бавария» и еще три матча. В Лиге чемпионов — 1/4 финала
«Севилья» и «Шахтер» вышли в полуфинал Лиги Европы
Кыргызская премьер-лига. «Алга» и «Нефтчи» победили во втором туре
«Интер» и «Манчестер Юнайтед» — в полуфинале Лиги Европы
Популярные новости
Лига чемпионов. Один из&nbsp;фаворитов чуть не&nbsp;проиграл в&nbsp;четвертьфинале Лига чемпионов. Один из фаворитов чуть не проиграл в четвертьфинале
&laquo;Бавария&raquo; со&nbsp;счетом 8:2 разгромила &laquo;Барселону&raquo; в&nbsp;четвертьфинале Лиги чемпионов «Бавария» со счетом 8:2 разгромила «Барселону» в четвертьфинале Лиги чемпионов
&laquo;Лион&raquo;&nbsp;&mdash; последний полуфиналист Лиги чемпионов «Лион» — последний полуфиналист Лиги чемпионов
Победила дружба. Врачи Кыргызстана и&nbsp;России сыграли в&nbsp;мини-футбол и&nbsp;волейбол Победила дружба. Врачи Кыргызстана и России сыграли в мини-футбол и волейбол
Бизнес
Роботизированная хирургия в&nbsp;лечении рака мочеполовой системы Роботизированная хирургия в лечении рака мочеполовой системы
Пройди бесплатное обследование в&nbsp;&laquo;Мобильной клинике&raquo; от&nbsp;MegaCom и&nbsp;Medcenter.kg Пройди бесплатное обследование в «Мобильной клинике» от MegaCom и Medcenter.kg
Новые карты Visa в&nbsp;&laquo;Бакай Банке&raquo; теперь с&nbsp;3D&nbsp;Secure! Новые карты Visa в «Бакай Банке» теперь с 3D Secure!
Год бесплатной связи от&nbsp;MegaCom получили обладатели золотых сертификатов Год бесплатной связи от MegaCom получили обладатели золотых сертификатов
17 августа, понедельник
09:59
В Чолпон-Ате задержали члена ОПГ за хранение наркотиков В Чолпон-Ате задержали члена ОПГ за хранение наркотиков...
09:43
Благотворительный фонд начал сбор канцелярских товаров для детдомов
09:38
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 17 августа
09:27
«Дордой» победил «Абдыш-Ату» в четвертом туре Кыргызской премьер-лиги
09:21
В Бишкеке нашли 6-летнего мальчика, который пропал в жилмассиве «Ак-Орго»