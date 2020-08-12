В Лиге чемпионов 12-15 августа пройдут четвертьфинальные матчи.

Особый интерес вызывает встреча «Барселоны» и «Баварии». «Барселона» в этом розыгрыше выступает не очень ярко, но добивается нужного ей результата. «Бавария» же выиграла восемь матчей подряд, пять из них — с крупным счетом.

«Манчестер Сити» встретится с «Лионом». Эти команды ранее выбили из борьбы «Реал» и «Ювентус». «Аталанта» сыграет с «ПСЖ», а «РБ Лейпциг» — с «Атлетико».

В отличие от предыдущей стадии, в 1/4 финала противостояние команд состоит из одного поединка на нейтральной территории.