В Кыргызстане возобновился чемпионат по футболу

В Кыргызстане возобновился национальный чемпионат по футболу. Об этом сообщили его организаторы.

Он стартовал в марте — состоялось пять игр. Затем для профилактики коронавируса его приостановили. В июне один из участников, «Лидер-Чемпион», из-за невозможности исполнения финансовых и спортивных обязательств с розыгрыша снялся. В нем осталось восемь команд.

Седьмого августа прошло два матча. «Алай» и «Абдыш-Ата» победителя не выявили — 1:1. У «Алая» забил Жоел Кожо (45-я минута), у «Абдыш-Аты» — Максат Алыгулов (47-я минута).

«Кара-Балта» и «Илбирс» тоже сыграли вничью — 0:0.

В турнирной таблице лидирует «Дордой» (6 очков). 10 августа пройдут следующие матчи. Все игры проводятся в Канте.