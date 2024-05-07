17:25
USD 88.67
EUR 95.49
RUB 0.96
Спорт

Впервые опубликован рейтинг ФИФА по футзалу. На каком месте сборные Кыргызстана

ФИФА обнародовала первый рейтинг национальных сборных по футзалу.

Мужская сборная Кыргызстана занимает 41-е место среди 139 сборных (1091,36 очка).

Список возглавила сборная Бразилии (1568,41 очка). На втором месте расположилась команда Португалии (1527,61), на третьем — Испании (1514,42).

Напомним, в Кубке Азии по футзалу сборная КР заняла шестое место.

В женском рейтинге также лидирует бразильская сборная (1364,75), следом идут команды Португалии (1302,33) и Испании (1266,33).

Кыргызстанки на 66-м месте (850,34) из 69 сборных.
Ссылка: https://24.kg/sport/293419/
просмотров: 324
Версия для печати
Материалы по теме
Сборная Кыргызстана по футзалу уступила Афганистану и не сыграет на Кубке мира
Отбор на Кубок мира по футзалу. Сборная Кыргызстана обыграла команду Вьетнама
Кубок Азии по футзалу. Сборная Кыргызстана завершила выступление на турнире
Кубок Азии по футзалу. Сборная Кыргызстана сыграла вничью с Южной Кореей
Турнир CAFA (U-18). Футболистки из Кыргызстана обыграли сборную Туркменистана
Кубок Азии по футзалу. Сборная Кыргызстана сыграла вничью с Таджикистаном
Кубок Азии по футзалу. Сборная Кыргызстана обыграла команду Японии
Сборная Кыргызстана по футзалу выиграла у команды из Мьянмы
Сборная Кыргызстана по футзалу уступила команде из Казахстана
Сборная Кыргызстана по футзалу провела два товарищеских матча с Узбекистаном
Популярные новости
Кыргызстанцы в&nbsp;призерах Иссык-Кульского международного марафона Кыргызстанцы в призерах Иссык-Кульского международного марафона
Кыргызстанец Мыктыбек Оролбай уулу одержал вторую победу в&nbsp;UFC Кыргызстанец Мыктыбек Оролбай уулу одержал вторую победу в UFC
Молодежный чемпионат Азии по&nbsp;боксу. Кыргызстанец выиграл серебряную медаль Молодежный чемпионат Азии по боксу. Кыргызстанец выиграл серебряную медаль
Молодежный чемпионат Азии по&nbsp;боксу. Еще у&nbsp;одного кыргызстанца серебряная медаль Молодежный чемпионат Азии по боксу. Еще у одного кыргызстанца серебряная медаль
Бизнес
Кошелек &laquo;О!Деньги&raquo;: оплата более 300 госуслуг онлайн в&nbsp;одном приложении Кошелек «О!Деньги»: оплата более 300 госуслуг онлайн в одном приложении
7&nbsp;Мая&nbsp;&mdash; День связи. Поздравление от&nbsp;Мобильного оператора&nbsp;О! 7 Мая — День связи. Поздравление от Мобильного оператора О!
BakAi стало лучшим финансовым приложением в&nbsp;Кыргызстане по&nbsp;оценкам пользователей BakAi стало лучшим финансовым приложением в Кыргызстане по оценкам пользователей
Услуги сети клиник АCIBADEM стали доступны жителям города&nbsp;Ош Услуги сети клиник АCIBADEM стали доступны жителям города Ош
7 мая, вторник
17:21
В Бишкеке перекроют часть улицы Гоголя из-за ремонта теплосети В Бишкеке перекроют часть улицы Гоголя из-за ремонта те...
17:18
Начать добычу золота из хвостохранилища «Кумтора» планируют в 2026 году
17:07
Кыргызстанцам не дали рыбачить в Кемпир-Абаде. Глава ГКНБ рассказал почему
16:48
ДУМК вынесло предупреждение блогеру. Юрист прокомментировала заявление муфтията
16:27
Впервые опубликован рейтинг ФИФА по футзалу. На каком месте сборные Кыргызстана