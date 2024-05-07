Впервые опубликован рейтинг ФИФА по футзалу. На каком месте сборные Кыргызстана

ФИФА обнародовала первый рейтинг национальных сборных по футзалу.
Мужская сборная Кыргызстана занимает 41-е место среди 139 сборных (1091,36 очка).
Список возглавила сборная Бразилии (1568,41 очка). На втором месте расположилась команда Португалии (1527,61), на третьем — Испании (1514,42).
Напомним, в Кубке Азии по футзалу сборная КР заняла шестое место.
В женском рейтинге также лидирует бразильская сборная (1364,75), следом идут команды Португалии (1302,33) и Испании (1266,33).
Кыргызстанки на 66-м месте (850,34) из 69 сборных.