Стали известны оба финалиста Лиги чемпионов по футболу

Стали известны финалисты Лиги чемпионов по футболу. Об этом сообщается на сайте УЕФА.

Вчера дортмундская «Боруссия» победила французский «Пари Сен‑Жермен» в ответном полуфинальном матче. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу немецкого клуба. В первом матче, который прошел 1 мая в Дортмунде, хозяева победили со счетом 1:0.

Сегодня ночью состоялся ответный матч между командами «Бавария» и «Реал». Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу испанского клуба. В первой игре была ничья — 2:2.

Финал Лиги чемпионов пройдет 1 июня на арене «Уэмбли» в Лондоне. «Реал» сыграет против дортмундской «Боруссии».