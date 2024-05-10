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Спорт

Узбекскую бегунью дисквалифицировали, ее серебро чемпионата Азии у кыргызстанки

Азиатская легкоатлетическая ассоциация вручила денежные призы кыргызстанским спортсменкам, победившим на чемпионате Азии по полумарафону в ноябре 2023 года в ОАЭ. Об этом сообщает Федерация легкой атлетики КР в соцсетях.

Бегунью из Узбекистана Ситору Хамидову, занявшую второе место, дисквалифицировали на пять лет за использование запрещенных веществ.

Таким образом, серебро получила Сардана Трофимова, которая в ОАЭ финишировала третьей, а бронзу — прибежавшая четвертой еще одна кыргызстанка Гульшаной Сатарова.

В итоговом протоколе сборная Кыргызстана заняла первое место и команде было вручено $20 тысяч.

Сардана Трофимова за второе место в личном первенстве получила $5 тысяч, Гульшаной Сатарова за бронзу – $3 тысячи, Мария Коробицкая за пятое — $1 тысячу.
Ссылка: https://24.kg/sport/293589/
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