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Спорт

WADA изучила связь между числом завоеванных медалей и применением препаратов

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не выявило значительной связи между терапевтическими исключениями и завоеванием медалей. Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на сайт организации.

Эксперты рассматривали пять Олимпийских игр с 2010 по 2018 год, чтобы выявить, завоевывают ли спортсмены, использующие TUE, больше медалей, чем те, кто выступает без терапевтического использования субстанций.

В ходе пяти Олимпиад проведено 20 тысяч 139 соревнований и вручено 2 тысячи 62 медали. Спортсмены с TUE принимали участие в 0,9 процента (181) соревнований, завоевав 21 медаль.

Отметим, спортсмен в случае одобрения запроса получает разрешение по медицинским показаниям использовать для лечения на протяжении определенного времени лекарственные препараты, содержащие запрещенные WADA вещества.
Ссылка: https://24.kg/sport/153544/
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