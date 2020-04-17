Фото @sagynaliev.01. Чемпион Азии, бронзовый призер чемпионата мира среди кадетов по дзюдо Чынгызхан Сагыналиев

Чынгызхан Сагыналиев блестяще провел 2019 год: стал чемпионом Азии, финалистом Кубка Европы и первым в истории кыргызского дзюдо призером чемпионата мира.

Кто вдохновил его на успехи, почему он их почти не отмечал и сколько времени потратил на самую быструю победу, 18-летний уроженец села Белек Сокулукского района рассказал 24.kg.

Из Сокулука — в сборную

— Вы давно в дзюдо?

— С шести лет. Пошел по стопам отца. Он раньше тоже был дзюдоистом, а сейчас тренирует в Сокулуке. Восемь лет я занимался в его секции. Потом приехал в Бишкек, поступил в спортивный колледж (бывший РУОР) и попал к тренеру Азамату Жасыбаеву. В 2018-2019 годах входил в юношескую сборную КР — выступал на турнирах среди кадетов (до 18 лет).

С отцом на связи. Он всегда готов дать совет. Поддерживает финансово и морально.

— Нравится в колледже?

— Да. Здесь хорошие условия для учебы и занятий спортом. Тренируюсь ежедневно по два раза. Отдаю этому много сил. Даже на хобби не остается. В свободное время сплю.

В колледже учиться еще два года. После хочу получить юридическое образование.

Самый лучший год

— Какие воспоминания от прошлого сезона?

— Весной на открытом Кубке Европы я стал серебряным призером. В полуфинале встречался с россиянином, хозяином татами, и одержал самую быструю победу в своей карьере — за 12 секунд.

К чемпионатам Азии и мира готовился очень усердно. Перед ЧА провел сборы на Иссык-Куле, а перед ЧМ — в Бишкеке. Выступал в весовой категории до 60 килограммов. Чтобы уложиться в нее, за две недели сгонял восемь килограммов. Было непросто. Питался в основном фруктами.

Чемпионат Азии проходил летом в Китайском Тайбэе. У меня было три схватки. Труднее всего пришлось в 1/2 финала. Соперником был физически крепкий монгол. Боролись три минуты; я сделал иппон.

Осенью поехал в Алматы на чемпионат мира — свой последний турнир среди кадетов. Каждая из пяти схваток была тяжелой. На трибунах было немало любителей дзюдо из Кыргызстана, включая моих папу и дедушку. Их поддержка помогла выиграть бронзу.

— Вы знали, что это первая медаль ЧМ в истории нашего дзюдо?

— Конечно. Это был дополнительный стимул выиграть ее. Испытал неописуемую радость. Меня поздравили спикер Жогорку Кенеша Дастанбек Джумабеков, депутат Таалайбек Масабиров, директор Госагентства по делам молодежи, физической культуры и спорта Канат Аманкулов и президент Федерации дзюдо Жолдошбек Колбаев. Сразу стал готовиться к новому сезону и медаль почти не отмечал.

В декабре ездил на сборы в Южную Корею.

Вынужденная пауза

— Как складывается этот сезон?

— В январе дебютировал на «взрослом» чемпионате КР. Впервые боролся в весе до 66 килограммов. Все конкуренты были старше. Я нацеливался на первое место и достиг его. Это мой первый успех на таком турнире. Ранее лучшим результатом была бронза среди кадетов. Дальше, наверное, буду параллельно выступать среди взрослых и молодежи.

В марте должен был ехать в Грецию на Кубок Европы. Из-за эпидемии коронавируса его, как и многие другие турниры, отменили. С момента объявления карантина тренируюсь дома: делаю зарядку и силовые упражнения, бегаю кросс. Иногда спаррингуюсь с младшим братом, тоже профессиональным дзюдоистом.

— Вам предлагали выступать за другую страну?

— Нет. Если предложат, не поеду. Буду представлять только Кыргызстан. Посвящаю успехи своему народу, болельщикам, родным, тренерам и друзьям, которые в меня верят.

Увидеть Париж и победить

— Переживаете перед схватками?

— Немного. Думаю только о победе, верю в себя. Никакие соперники не пугают.

— С кем из известных дзюдоистов хотите побороться?

— С действующим олимпийским чемпионом, шестикратным чемпионом мира Сехэем Оно из Японии. У него интересная тактика и красивые броски.

— О чем мечтаете?

— Чтобы у Кыргызстана было светлое будущее.

Скорее бы закончилась эпидемия, и можно было вернуться к полноценным тренировкам. Впереди чемпионаты Азии и мира, континентальные кубки. Надеюсь, после карантина на них выступлю. Буду готовиться к отбору на Олимпиаду-2024. Моя главная цель — олимпийская медаль.