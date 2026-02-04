20:24
Дзюдоисты из Кыргызстана примут участие в Grand Slam 2026 в Париже

Дзюдоисты из Кыргызстана стартуют в Париже, на первом в этом году турнире мирового тура — Grand Slam, который пройдет в столице Франции с 7 по 8 февраля. Об этом сообщает официальный сайт мировой федерации данного вида спорта.

По его данным, для участия в Paris Grand Slam зарегистирировано 522 спортсмена из 81 страны.

КР представят Эрбол Абасбеков (до 66 килограммов), Эрлан Шеров (до 90 килограммов) и Ханболот Ырысбеков (до 66 килограммов).

Серия «Большого шлема» по дзюдо включает в себя десять этапов и пройдет также в Ташкенте, Тбилиси, Душанбе, Астане, Лозанне, Улан-Баторе, Будапеште, Абу-Даби и Токио.
