Молодые дзюдоисты из Кыргызстана попали в топ-10 мирового рейтинга

Два молодых дзюдоиста из Кыргызстана попали в десятку рейтинга Мировой федерации дзюдо.

Байэл Исаков занимает десятое место в мировом рейтинге дзюдо среди кадетов в весовой категории до 73 килограммов (104 очков), а 19-летний Даут Полтушев — девятое среди юниоров в весе до 100 килограммов (216 очков).

Бронзовый призер недавнего турнира Sofia European Open-2026, который прошел в городе София (Болгария) с 31 января по 1 февраля Адис Орозмаматов в кадетском рейтинге в весе до 66 килограммов занимает 38-е место (96 очков).