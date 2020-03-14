Чемпион мира по таэквондо: Соперников с Запада шокировала мощь кыргызстанцев

Многие спортсмены в Кыргызстане блистают в юные годы, а после 18 лет карьеру заканчивают. Но Куттубек Мияров главных успехов достиг взрослым. Он четырехкратный чемпион мира по таэквондо ITF. На чемпионате мира — 2019 добился редкого достижения, завоевав пять наград.

Почему он бросал таэквондо и для чего вернулся, чем шокировал европейцев, и как на него повлияла вспышка коронавируса в мире, 23-летний уроженец Токмака рассказал 24.kg.

Фото Куттубека Миярова. Четырехкратный чемпион мира по таэквондо ITF Куттубек Мияров

Спорт для самообороны

— Когда вы занялись таэквондо?

— В восемь лет. Был худым и маленьким. Часто дрался на улице. Записался в секцию, чтобы физически развиться и уметь за себя постоять. Тренер Темури Нозадзе сразу сказал, что применять навыки можно только для самообороны. Со временем драки прекратились. Конфликты стал решать на словах.

Был момент, когда мы с первым тренером расстались — он не мог постоянно ездить в Токмак из Бишкека. Несколько лет занимался у Назиры Утешевой. Параллельно пробовал себя в кикбоксинге. Переехав в столицу, вернулся к Темури Нозадзе. Очень ему благодарен. Он мне многое дал как педагог. По сей день советует, как поступать в разных жизненных ситуациях.

— С виду это опасный вид спорта. У вас бывали травмы?

— Незначительные. В таэквондо часто задействованы ноги. Порой они страдают. Много раз выступал с мелкими повреждениями.

Как кыргызстанцы покорили Италию

— Что считаете своим главным успехом?

— Победу на чемпионате мира — 2015 в Италии. Это мой дебют на турнире такого уровня. Поддержки от государства не было — ездил за счет родителей и спонсоров. В финале встречался с японцем. Он был старше лет на восемь и опытнее. Мы почти весь бой шли на равных. В конце я повалил его, сделав коронный удар ногой в голову.

Вся наша сборная тогда выступила здорово — выиграла 11 медалей, включая шесть золотых. Мы «взорвали» турнир — соперники из западных стран были в шоке от силы кыргызстанцев.

Еще запомнился фестиваль боевых искусств, проходивший в 2016 году в Германии. В программе был чемпионат мира по таэквондо, но его внезапно отменили. Пришлось участвовать в необычном турнире по смешанным правилам таэквондо, карате и кикбоксинга. Я к нему не готовился, но все равно победил.

— Куда вы после этого пропали?

— Считал, что добился очень многого (к тому моменту в активе также было золото Кубка Азии — 2014), и испытал нехватку мотивации. Зазнался. К тренировкам и жизни относился чересчур просто. Потом понял, что те успехи — пройденный этап и надо двигаться дальше. Поставил себе новые цели. Одна из них — успешно окончить вуз.

Учился на юриста и полтора года не тренировался. Пропустил проходивший в Бишкеке чемпионат Азии — 2018. Был судьей. В моем весе победил кыргызстанец, и я за него порадовался.

В 2019-м вернулся в таэквондо и стал готовиться к очередному чемпионату мира.

Привычка побеждать

— Что побудило вернуться?

— За предыдущие годы тренировки вошли в привычку. Помогали всегда быть в тонусе и на позитиве. Без них было плохо физически и морально.

В этом году хочу поступить на магистратуру. Наверняка будет много работы. Однако постараюсь находить время на таэквондо.

— Предполагали, что на ЧМ-2019 выиграете несколько медалей?

— Нет. Надеялся хотя бы на одну. Результат превзошел ожидания: золото в спаррингах, серебро в тулях, бронза в спецтехнике, золото и бронза в командных соревнованиях.

Фото @miarovkuttubek. Куттубек Мияров (слева) и его партнер по сборной Баястан Баргыбаев на чемпионате мира. Италия, 2019 год

Медаль в спаррингах далась труднее всего — сказывалось долгое отсутствие соревновательной практики. Провел три боя. В решающем одолел поляка.

Этот ЧМ тоже проходил в Италии. С него наши поездки стало финансировать Госагентство по делам молодежи, физической культуры и спорта. Это огромный плюс. Надеюсь, поездок будет больше.

Коронавирус нарушил планы

— Где выступали в этом году?

— Недавно в Москве взял две бронзы. Результатом не очень доволен. Надо было биться агрессивнее. Там же проходил семинар под руководством президента международной федерации, обладателя девятого дана Дона Далтона. Я получил хороший опыт.

Этот турнир был частью подготовки к чемпионату Азии. Его хотели провести в конце марта в Японии, но из-за коронавируса отменили. Жаль. Там собирались выступить многие сильные таэквондисты, и я с нетерпением ждал с ними встречи.

— К чему теперь готовитесь?

— К чемпионату мира, который должен пройти в Австрии. Тренируюсь пять раз в неделю. Развиваю выносливость, отрабатываю удары, провожу спарринги. Многие ровесники уже не занимаются, и взрослых спарринг-партнеров мало. Бывает, помогают друзья.

Впереди чемпионаты Бишкека и Кыргызстана, однако там вряд ли выступлю. Я и так многократный чемпион. Наверное, буду судить. Мне это нравится. Пусть выступают молодые.

В ближайшее время по совету Темури Нозадзе начну тренировать. Уже помогал ему в зале. Он считает, что мне пора делиться знаниями с подрастающим поколением. Я с этим согласен.

Примерный сын

— Чем занимаетесь в свободное время?

— Играю с друзьями в футбол. Среди них много певцов; вместе читаем рэп.

— Ваш отец Керимбек Мияров возглавляет Федерацию таэквондо ITF КР. Каково быть сыном начальника?

— Это дополнительная ответственность. На турнирах все знают, чей я сын. Стараюсь держаться достойно и помогать другим.

Отец тоже был спортсменом. Он один из моих наставников по жизни. Уважаю его и беру с него пример. Помогаю в некоторых вопросах, касающихся федерации.

— Кому посвящаете победы?

— Стране, родителям, тренеру и себе. Они мой вклад в развитие кыргызского спорта.