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Спорт

Волейболистка, которая привлекает не только игрой, но и яркой внешностью

Фото © Instagram. Российская волейболистка Анастасия Бавыкина

Анастасия Бавыкина — российская волейболистка, выступающая за саратовский «Протон» и обладающая яркой внешностью. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее она защищала цвета «Заречье-Одинцово», а также выступала за ведущие российские клубы — казанское и московское «Динамо».

Анастасия родилась 6 июля 1992 года в Москве. Начала заниматься волейболом в 11 лет. В 2009 году была капитаном юниорской сборной, занявшей 9-е место на чемпионате Европы и ставшей серебряным призером X Европейского юношеского олимпийского фестиваля.

Стройная блондинка притягивает к себе внимание фанатов волейбола не только игрой, но и незаурядной внешностью. Стоит отметить, что длинноногая красавица обладает ростом 188 сантиметров.

Анастасии 27 лет, она родилась и выросла в Москве. Имеет звание «Мастер спорта международного класса». В 2015 году окончила Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма.

Девушка дважды выигрывала чемпионат России вместе с московским «Динамо», побеждала в Кубке вызова Европейской конфедерации волейбола (CEV) с клубом «Заречье-Одинцово», а также выиграла летнюю Универсиаду-2015 в составе сборной России.

Анастасия замужем, поэтому мужскому полу остается кусать локти и довольствоваться лишь просмотром прекрасных и солнечных фотографий яркой девушки.
Ссылка: https://24.kg/sport/146321/
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