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Спорт

Восхитительная волейболистка: она бросила подиум ради сетки и мяча

Фото © Vk.com. Волейболистка «Локомотива» Валерия Зайцева

Прекрасная центральная блокирующая калининградского «Локомотива» Валерия Зайцева в юности совмещала работу в модельном агентстве с занятиями волейболом, но все же выбрала карьеру спортсменки. Об этом пишет РИА Новости.

Однако умение позировать, судя по аккаунту в Instagram, осталось у Валерии на всю жизнь.

По словам девушки, ее карьера началась в детской спортивной школе Новосибирска, где она родилась 24 марта 1995 года.

Тренер долго уговаривала спортсменку прийти на занятия, а потом позвонила ее маме и пригласила будущую звезду волейбола в спортивный лагерь.

Первым молодежным клубом Валерии Зайцевой стал «Кировец» в родном Новосибирске, позже волейболистка переехала в Москву и выступала за «Динамо».

В профессиональной карьере спортсменка с 2014-го играла за саратовский «Протон», пока в 2018 году не перешла в калининградский «Локомотив», с которым стала серебряным призером чемпионата России — 2019. В 2019 году также стала чемпионкой летней Универсиады.

Свободное время волейболистка любит проводить с друзьями, сходить в кино, на шопинг или картинг.

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Ссылка: https://24.kg/sport/145735/
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