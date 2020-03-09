Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев

3-11 марта. Азиатский лицензионный турнир по боксу. Амман (Иордания)

Здесь разыгрываются путевки на Олимпиаду. У Кыргызстана есть шанс на одну-две лицензии.

7-17 марта. Чемпионат мира по муай боран. Таиланд

Муай боран — боевое искусство, прародитель тайского бокса. В Кыргызстане есть владеющие им спортсмены. Они представят страну на этом чемпионате.

9-10 марта. Чемпионат Кыргызстана по алышу. Бишкек, Дворец спорта имени Кожомкула

В программе турниры среди мужчин и женщин. Одна из целей — формирование сборной.

13-15 марта. Международные соревнования Grand Slam по дзюдо. Екатеринбург (Россия)

Участвуют более 600 спортсменов из 91 страны. Среди них девять кыргызстанцев, в том числе Айбек уулу Кубанычбек, Юрий Краковецкий и Бекболот Токтогонов.

13-15 марта. Чемпионат Азии по пауэрлифтингу. Бишкек, ФОК «Газпром»

Турнир проводится по версии WPA. Кыргызстанцы — главные фавориты. В составе нашей сборной рекордсмены мира Азимджан Кадыров, Анжелика Финк и другие.

14 марта. Чемпионат Кыргызстана по кроссу. Бишкек, Карагачевая роща

Медали разыгрываются на нескольких дистанциях и в нескольких возрастных группах.

14-15 марта. Чемпионат Кыргызстана по армрестлингу. Бишкек

За победу борются лица с ограниченными возможностями здоровья и мастера.

15 марта. Международные соревнования «Кубок южной столицы» по таэквондо ITF. Алматы (Казахстан)

Кыргызстан представляет команда федерации, которую возглавляет Олег Лим. Недавно члены этой федерации выиграли 30 медалей в Актобе.