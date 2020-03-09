08:17
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Спорт

Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев

3-11 марта. Азиатский лицензионный турнир по боксу. Амман (Иордания)

Здесь разыгрываются путевки на Олимпиаду. У Кыргызстана есть шанс на одну-две лицензии.

7-17 марта. Чемпионат мира по муай боран. Таиланд

Муай боран — боевое искусство, прародитель тайского бокса. В Кыргызстане есть владеющие им спортсмены. Они представят страну на этом чемпионате.

9-10 марта. Чемпионат Кыргызстана по алышу. Бишкек, Дворец спорта имени Кожомкула

В программе турниры среди мужчин и женщин. Одна из целей — формирование сборной.

13-15 марта. Международные соревнования Grand Slam по дзюдо. Екатеринбург (Россия)

Участвуют более 600 спортсменов из 91 страны. Среди них девять кыргызстанцев, в том числе Айбек уулу Кубанычбек, Юрий Краковецкий и Бекболот Токтогонов.

13-15 марта. Чемпионат Азии по пауэрлифтингу. Бишкек, ФОК «Газпром»

Турнир проводится по версии WPA. Кыргызстанцы — главные фавориты. В составе нашей сборной рекордсмены мира Азимджан Кадыров, Анжелика Финк и другие.

14 марта. Чемпионат Кыргызстана по кроссу. Бишкек, Карагачевая роща

Медали разыгрываются на нескольких дистанциях и в нескольких возрастных группах.

14-15 марта. Чемпионат Кыргызстана по армрестлингу. Бишкек

За победу борются лица с ограниченными возможностями здоровья и мастера.

15 марта. Международные соревнования «Кубок южной столицы» по таэквондо ITF. Алматы (Казахстан)

Кыргызстан представляет команда федерации, которую возглавляет Олег Лим. Недавно члены этой федерации выиграли 30 медалей в Актобе.
Ссылка: https://24.kg/sport/145654/
просмотров: 86
Версия для печати
Материалы по теме
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Популярные новости
Чемпионка мира по&nbsp;карате, в&nbsp;которой сочетается сила и&nbsp;роскошная внешность Чемпионка мира по карате, в которой сочетается сила и роскошная внешность
Кикбоксер, тренер, офицер. История чемпиона Рустама Ибрагимова Кикбоксер, тренер, офицер. История чемпиона Рустама Ибрагимова
Игрок футбольного &laquo;Тоттенхэма&raquo; залез на&nbsp;трибуну ради драки с&nbsp;фанатом Игрок футбольного «Тоттенхэма» залез на трибуну ради драки с фанатом
Восхитительная волейболистка: она бросила подиум ради сетки и&nbsp;мяча Восхитительная волейболистка: она бросила подиум ради сетки и мяча
Бизнес
&laquo;1+1&raquo;: При покупке в&nbsp;O!Store одного аксессуара второй&nbsp;&mdash; В&nbsp;ПОДАРОК! «1+1»: При покупке в O!Store одного аксессуара второй — В ПОДАРОК!
UFC 248: Смотрите два титульных боя на&nbsp;UFC ТВ&nbsp;в&nbsp;это воскресенье&nbsp;&mdash; только в&nbsp;O!TV UFC 248: Смотрите два титульных боя на UFC ТВ в это воскресенье — только в O!TV
ОАО &laquo;Кыргызтелеком&raquo; поздравляет с&nbsp;Международным женским днем 8&nbsp;Марта! ОАО «Кыргызтелеком» поздравляет с Международным женским днем 8 Марта!
Купи смартфон Samsung в&nbsp;O!Store, получи Power Bank в&nbsp;подарок! Купи смартфон Samsung в O!Store, получи Power Bank в подарок!
9 марта, понедельник
08:01
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием...
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
8 марта, воскресенье
21:29
Боевой «вертолет будущего» представила компания Boeing
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 9 марта: без осадков
20:29
Восхитительная волейболистка: она бросила подиум ради сетки и мяча
20:00
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень продолжает подниматься
19:00
Афиша Бишкека на неделю: литературные встречи, выставки и кинопремьеры