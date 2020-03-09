Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев

3-11 марта. Азиатский лицензионный турнир по боксу. Амман (Иордания)
Здесь разыгрываются путевки на Олимпиаду. У Кыргызстана есть шанс на одну-две лицензии.
7-17 марта. Чемпионат мира по муай боран. Таиланд
Муай боран — боевое искусство, прародитель тайского бокса. В Кыргызстане есть владеющие им спортсмены. Они представят страну на этом чемпионате.
9-10 марта. Чемпионат Кыргызстана по алышу. Бишкек, Дворец спорта имени Кожомкула
В программе турниры среди мужчин и женщин. Одна из целей — формирование сборной.
13-15 марта. Международные соревнования Grand Slam по дзюдо. Екатеринбург (Россия)
Участвуют более 600 спортсменов из 91 страны. Среди них девять кыргызстанцев, в том числе Айбек уулу Кубанычбек, Юрий Краковецкий и Бекболот Токтогонов.
13-15 марта. Чемпионат Азии по пауэрлифтингу. Бишкек, ФОК «Газпром»
Турнир проводится по версии WPA. Кыргызстанцы — главные фавориты. В составе нашей сборной рекордсмены мира Азимджан Кадыров, Анжелика Финк и другие.
14 марта. Чемпионат Кыргызстана по кроссу. Бишкек, Карагачевая роща
Медали разыгрываются на нескольких дистанциях и в нескольких возрастных группах.
14-15 марта. Чемпионат Кыргызстана по армрестлингу. Бишкек
За победу борются лица с ограниченными возможностями здоровья и мастера.
15 марта. Международные соревнования «Кубок южной столицы» по таэквондо ITF. Алматы (Казахстан)
Кыргызстан представляет команда федерации, которую возглавляет Олег Лим. Недавно члены этой федерации выиграли 30 медалей в Актобе.