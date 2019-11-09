Из футболиста в пауэрлифтеры. Как Азимджан Кадыров стал рекордсменом мира

Азимджан Кадыров — новая звезда кыргызского пауэрлифтинга. В 2018-м он выиграл четыре медали на Кубке мира по версии WPA в Москве. Недавно на аналогичном турнире завоевал два золота и установил мировой рекорд. Что кроется за этими успехами и как спорт влияет на его жизнь, 44-летний атлет рассказал 24.kg.

Фото @azimdzhankadyrov. Обладатель Кубка мира, рекордсмен мира по пауэрлифтингу WPA Азимджан Кадыров

Сильный от природы

— Вы давно в спорте?

— С детства. Начинал с футбола. Был чемпионом Иссык-Кульской области (родом я из Пржевальска), членом юношеской сборной Кыргызстана. У меня была хорошая техника и скорость. Играл в стиле Лионеля Месси: получая мяч, шел в обводку на нескольких защитников. Главное достижение — серебро чемпионата страны.

Немного занимался тяжелой атлетикой. К ней меня приобщил старший брат — мастер спорта СССР.

Пауэрлифтингом увлекся в 2017-м. Как все нормальные ребята, поддерживал форму в тренажерном зале. Однажды туда пришел инструктор, специализирующийся на пауэрлифтинге. Увидев, какие тяжести поднимаю, спросил, что употребляю. Я ответил, что ничего. «Значит, вы сильны от природы», — сказал он и предложил подготовить меня к турниру. Вначале я отказался, посчитав, что слишком стар. Он уговорил. Знал, что в Кыргызстане в моей возрастной группе нет мощных пауэрлифтеров.

Фото @wpc_kyrgyzstan. Азимджан Кадыров (с кубком) на одном из турниров в Бишкеке

Выступаю среди спортсменов 40-44 лет в весовой категории 90 килограммов . На дебютном чемпионате Кыргызстана пожал 160 килограммов и занял первое место. Ближайшего преследователя опередил на 40 килограммов . И поперло! В 2018-м выиграл чемпионат Центральной Азии и кубок нашей страны. В этом году вновь стал чемпионом КР и ЦА. Выполнил нормативы мастера спорта по народному жиму и жиму лежа и кандидата в мастера по становой тяге. Мой рекорд в тяге — 240 килограммов , в жиме — 180.

— Есть куда расти?

— Конечно. Если ограничивать себя, можно сразу завершать карьеру. Хочу получить звание «элита» — высшее в пауэрлифтинге. В Кыргызстане оно лишь у двух-трех человек. Нужно выполнить определенный норматив. Наилучшие шансы у меня в тяге.

Борьба с собой

— Не поздновато стали пауэрлифтером?

— Нет. На Кубке мира видел 84-летнего пауэрлифтера. На чемпионате Центральной Азии общался с 62-летним. Жмет 200 килограммов . Просто красавец! Мечтаю хотя бы выглядеть как он.

Этот вид спорта подходит людям любого возраста. Но чтобы начать, нужна сила воли.

— Как пауэрлифтинг изменил вашу жизнь?

— Я стал соблюдать диету. Стараюсь не употреблять сладкое и мучное. Лагман не ел полгода. А так хочется! Бывает, в кафе во мне борются две сущности. Одна велит: «Живешь лишь раз. Бери лагман». Другая отговаривает: «Ни в коем случае! Иначе придется еще больше пахать на тренировке». В итоге беру гуляш с рисом.

С детства знаю, что для успехов в спорте нужна дисциплина. Раньше часто играл с друзьями в бильярд, теперь — редко. Если устраивают посиделки, прихожу позже всех. Мой приоритет — тренировки.

Некоторые окружающие, привыкшие лежать на диване, советуют оставить пауэрлифтинг. Якобы это поможет сберечь здоровье. Но я не представляю без него жизни. Он для меня как наркотик. Постоянно тянет в зал. Пропущу пару тренировок — сразу слабость. Когда занимаюсь, ощущаю себя на 30 лет.

Зная, что я чемпион, многие спортклубы зовут заниматься к себе на льготных условиях.

— Тренируетесь каждый день?

— Перед турнирами — да. В остальное время — трижды в неделю.

Тренера у меня нет. Занимаясь, слушаю внутреннее «я». Травм никогда не было.

Накануне Кубка мира — 2019 провел тренировку у главы Федерации пауэрлифтинга WPC КР Дмитрия Дороженко. Он сказал, что у меня своя техника и менять ее поздновато. К примеру, при жиме лежа не делаю «мост». Если бы делал, результаты, возможно, были бы еще выше. Чтобы стать «элитой», буду совершенствовать технику.

Один из золотого состава

— Какой турнир больше всего запомнился?

— Кубок мира — 2018. В сборной Кыргызстана было 22 человека. Большинство — профессионалы (например, Любовь Малеева и Александр Белимов). Сборная выиграла 43 медали и стала первой в командном зачете. Я впервые участвовал в зарубежном турнире и взял больше всех наград — золото в становой тяге, жиме лежа и народном жиме, серебро — в абсолютном зачете.

Недавний Кубок мира был не хуже. Кыргызстан представляли 12 спортсменов. Из прошлогоднего состава был лишь я. Хотел установить рекорд мира в становой тяге. Состязания по ней и жиму лежа шли одновременно. Было некогда отдыхать. Но я справился. Почувствовал себя профессионалом — молодые просили совета, и я им охотно подсказывал.

Есть атлеты, которых состязания в психологическом плане изматывают. Чтобы настроиться, надевают наушники и ни на кого не смотрят. Меня турниры бодрят. Люблю соревновательный процесс. Скоро начну готовиться к чемпионату Кыргызстана 2020 года.

— Почему у кыргызстанцев высокие результаты в пауэрлифтинге?

— Это молодой вид спорта для нас. Он интересен журналистам. Благодаря их работе все больше людей приходят тренироваться.

Спортзалов много, и они конкурируют. Чтобы привлечь клиентов, создают наилучшие условия. Имеют все необходимое для подготовки чемпионов.

Федерация пауэрлифтинга WPC помогает спортсменам развиваться и набираться опыта — дважды на высшем уровне провела в Бишкеке чемпионат Центральной Азии. Приезжали сильные иностранцы, и местным было с кем соперничать.

Фото @wpc_kyrgyzstan. Азимджан Кадыров (второй слева) на Кубке мира — 2019

Федерация организует поездки на зарубежные турниры. Некоторым оплачивает дорогу. Но большинство людей вынуждены ехать за свой счет. На поездку в Москву надо минимум 40 тысяч сомов. Не все могут позволить себе такие траты.

В Кыргызстане очень талантливая молодежь: на Кубке мира 15-летняя Анжелика Финк взяла два золота и установила два мировых рекорда, а 19-летний Руслан Мустапаев победил в абсолютном зачете. Они тоже ездили за свой счет. Хочется, чтобы государство помогало таким спортсменам в финансовом плане.

Фото @wpc_kyrgyzstan. Азимджан Кадыров (третий слева) в составе сборной Кыргызстана на Кубке мира — 2019

Счастливый отец

— Родные осуждают вас за то, что тратитесь на поездки?

— У меня есть любимое выражение: надо бояться не больших расходов, а маленьких доходов.

Вкладываю деньги не только в себя, но и в семью. Родные гордятся мной и у них есть стимул тренироваться. У меня четыре сына и дочь. Старшему ребенку 19 лет, младшему — 4. Все спортсмены. Cупруга занимается фитнесом. Всей семьей ходим в один зал.

— Чем занимаетесь на досуге?

— Провожу его с друзьями. Увлекаюсь автомобилями. Много времени посвящаю детям. Хочу насладиться общением с ними, пока не выросли.