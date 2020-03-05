23:14
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Спорт

Чемпионка мира по карате, в которой сочетается сила и роскошная внешность

Фото © Instagram. Чемпионка мира по карате Вероника Хавлик

Словацкая спортсменка Вероника Хавлик, проживающая в Италии, известна тем, что является 14-кратной чемпионкой мира по карате. Также она активно занимается воркаутом и фитнесом, пишет РИА Новости.

При этом она обладает и незаурядными внешними данными.

Фитнес — это главная тема страницы Вероники в Instagram, на которую подписано более 100 тысяч человек. Девушка усердно работает над собой и своим телом. Ее жизненный девиз: я остаюсь мотивированной, потому что моя главная мотивация — это я!

Также обладательница пышных форм ведет свой канал на YouTube. Он наполнен различными тренировками и физическими упражнениями в исполнении девушки, которая облачена порой в откровенную одежду.

В интервью изданию Close-Up Culture Вероника рассказала о том, как пришла в карате и какое влияние оно оказало на ее жизнь: «Звание чемпионки мира по карате дало мне много сил, опыта и полностью изменило мои взгляды. Моя подготовка к чемпионату мира была очень тяжелой, и я стремилась быть все лучше и лучше. Я продолжала настойчиво тренироваться, потому что никогда не чувствовала себя достаточно хорошо. Чтобы сосредоточиться, решить свои задачи, набраться терпения, быть сильным, тренироваться в 10 раз больше, чем вы можете тренироваться, и никогда не сдаваться».

Вероника рассказала, что очень любит свою собаку — милого французского бульдога по кличке Яска, которая является частой гостью на ее страничках в социальных сетях.

Также девушка призналась, что в детстве была объектом насмешек в школьные годы, что сделало ее сильнее в будущем.

«Я много натерпелась в прошлом, потому что в школе надо мной издевались учителя. Это происходило, когда мне было 15 лет. Я никогда не понимала, как и почему взрослые могут быть такими плохими для ребенка. Но я никогда не сдавалась, и каждая причиненная боль делала меня сильнее», — рассказала чемпионка.
Ссылка: https://24.kg/sport/145625/
просмотров: 153
Версия для печати
Материалы по теме
Российская фигуристка, которая зажигает не только на льду
Откровенная и чувственная: фигуристка Бетина Попова покинула спорт
Эффектная звезда серфинга из Австралии покорила волны и миллион сердец
Сексуальная украинка покорила мир автогонок и модельного бизнеса
Финская красотка, которая противостоит российским фигуристкам
Опасная красотка из мира рестлинга: жесткая на ринге и яркая за его пределами
Жгучая футболистка из Венесуэлы покоряет сердца шотландских болельщиков
Уникальный челлендж запустила американская гимнастка
Роскошная российская синхронистка сводит фанатов с ума откровенными фото
Грация и красота: эта гимнастка покорила Олимпиаду, покорит и вас
Популярные новости
Поймал&nbsp;&mdash; отпусти. Близ Бишкека прошли соревнования по&nbsp;ловле форели Поймал — отпусти. Близ Бишкека прошли соревнования по ловле форели
Кыргызстанцы заняли третье место на&nbsp;танцевальном турнире в&nbsp;Португалии Кыргызстанцы заняли третье место на танцевальном турнире в Португалии
Из-за коронавируса Олимпиада-2020 может пройти без зрителей Из-за коронавируса Олимпиада-2020 может пройти без зрителей
Спортивный календарь. О&nbsp;важных соревнованиях с&nbsp;участием кыргызстанцев Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Бизнес
Купи смартфон Samsung в&nbsp;O!Store, получи Power Bank в&nbsp;подарок! Купи смартфон Samsung в O!Store, получи Power Bank в подарок!
ОАО &laquo;Кыргызтелеком&raquo; продолжает строительство высокоскоростных оптических сетей ОАО «Кыргызтелеком» продолжает строительство высокоскоростных оптических сетей
Выборы-2020. Вниманию политических партий Выборы-2020. Вниманию политических партий
Чаарат: экологические показатели в&nbsp;пределах нормы Чаарат: экологические показатели в пределах нормы
5 марта, четверг
23:01
Чемпионка мира по карате, в которой сочетается сила и роскошная внешность Чемпионка мира по карате, в которой сочетается сила и р...
22:37
В Кара-Балте изъяли контрафактный алкоголь
22:16
Китаец купил подержанный автомобиль и через 10 минут случайно утопил его в речке
21:51
Езда по встречке. Правила нарушили водитель маршрутки и сотрудник ГУОБДД
21:26
Слияние штормов на Юпитере сфотографировал космический аппарат «Юнона»