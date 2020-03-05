Чемпионка мира по карате, в которой сочетается сила и роскошная внешность

Словацкая спортсменка Вероника Хавлик, проживающая в Италии, известна тем, что является 14-кратной чемпионкой мира по карате. Также она активно занимается воркаутом и фитнесом, пишет РИА Новости.

При этом она обладает и незаурядными внешними данными.

Фитнес — это главная тема страницы Вероники в Instagram, на которую подписано более 100 тысяч человек. Девушка усердно работает над собой и своим телом. Ее жизненный девиз: я остаюсь мотивированной, потому что моя главная мотивация — это я!

Также обладательница пышных форм ведет свой канал на YouTube. Он наполнен различными тренировками и физическими упражнениями в исполнении девушки, которая облачена порой в откровенную одежду.

В интервью изданию Close-Up Culture Вероника рассказала о том, как пришла в карате и какое влияние оно оказало на ее жизнь: «Звание чемпионки мира по карате дало мне много сил, опыта и полностью изменило мои взгляды. Моя подготовка к чемпионату мира была очень тяжелой, и я стремилась быть все лучше и лучше. Я продолжала настойчиво тренироваться, потому что никогда не чувствовала себя достаточно хорошо. Чтобы сосредоточиться, решить свои задачи, набраться терпения, быть сильным, тренироваться в 10 раз больше, чем вы можете тренироваться, и никогда не сдаваться».

Вероника рассказала, что очень любит свою собаку — милого французского бульдога по кличке Яска, которая является частой гостью на ее страничках в социальных сетях.

Также девушка призналась, что в детстве была объектом насмешек в школьные годы, что сделало ее сильнее в будущем.

«Я много натерпелась в прошлом, потому что в школе надо мной издевались учителя. Это происходило, когда мне было 15 лет. Я никогда не понимала, как и почему взрослые могут быть такими плохими для ребенка. Но я никогда не сдавалась, и каждая причиненная боль делала меня сильнее», — рассказала чемпионка.