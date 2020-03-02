Спортсменов КР не будут отправлять в страны, где есть больные коронавирусом

Госагентство по делам молодежи, физической культуры и спорта приостанавливает командировки отечественных атлетов на турниры и учебно-тренировочные сборы в страны, где есть случаи заболевания коронавирусом.

Как отметили в ГАМФКиС, это сделали для предупреждения заражения наших спортсменов. С этой же целью главам учреждений, находящихся в ведении госагентства, поручили обеспечить соблюдение санитарных норм на всех спортивных объектах, местах состязаний и сборов. Проведение спортивно-массовых мероприятий будут согласовывать с республиканскими учреждениями Минздрава.

Ранее из-за угрозы коронавируса в Кыргызстане перенесли и отменили ряд спортивных событий.