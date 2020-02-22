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Спорт

Самбистка из Кыргызстана заняла второе место на турнире в Беларуси

Фото Федерации самбо Кыргызстана. Слева - Абдумалик кызы Самара

Самбистка из Кыргызстана заняла второе место на международном турнире категории «А» на призы президента Беларуси. Об этом 24.kg сообщили в федерации данного вида спорта КР.

Среди женщин в весе 56 килограммов выступали шесть участниц. Наша Абдумалик кызы Самара стартовала с 1/2 финала и победила белоруску Анастасию Мацюшку. В решающей схватке Самара не справилась с украинкой Кристиной Бондарь.

Турнир проходил 20-21 февраля в Минске. Участвовали представители 21 страны, в том числе пять кыргызстанцев.
Ссылка: https://24.kg/sport/144424/
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