Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев

18 февраля — 5 марта. Спартакиада «Ден соолук». Бишкек

Девиз соревнований — «Спорт без табака». Участвуют сотрудники столичных вузов и лицеев. В программе шесть видов спорта.

24 февраля — 1 марта. Чемпионат Кыргызстана среди мужчин по волейболу, второй тур. Бишкек, Дворец спорта имени Кожомкула

Отношения выясняют команды высшей лиги. Дебютный тур прошел в январе в Оше.

25-26 февраля. Чемпионат Кыргызстана среди юниоров по дзюдо. Бишкек, Дворец спорта имени Кожомкула

За победу борются сильнейшие молодые дзюдоисты из столицы и регионов.

25-27 февраля. Чемпионат Кыргызстана по горным лыжам. Чуйская область

Одна из целей соревнований — определить перспективных спортсменов.

26 февраля. Кубок АФК по футболу, решающий отборочный раунд, второй матч. Душанбе (Таджикистан)

«Худжанд» (Таджикистан) — «Нефтчи» (Кыргызстан)

Неделю назад эти команды встречались в Джалал-Абаде, и «Нефтчи» выиграл. Это ответный поединок. Победитель по сумме двух встреч получит путевку в групповой этап.

28 февраля — 1 марта. Открытый чемпионат Бишкека по кикбоксингу. Бишкек, клуб Strong

Состязания проводятся среди юношей и юниоров в разделе «лоу-кик».

28 февраля — 1 марта. Чемпионат Кыргызстана по пенчак силату. Кара-Балта, спорткомплекс «Манас»

По итогам турнира сформируют сборную для участия в зарубежных состязаниях.

29 февраля. Открытый Кубок Европы среди кадетов по дзюдо. Анталья (Турция)

На татами выйдут около 300 спортсменов из 16 стран. Среди них 23 кыргызстанца.

29 февраля — 2 марта. Кубок Федерации снукера Кыргызстана. Бишкек, клуб Vancouver, 11.00

Для наших мастеров кия это одно из первых крупных соревнований года.

1 марта. Джип-спринт «Масленица». Чуйская область, полигон близ села Озерного, 10.00

Эти состязания традиционно знаменуют начало нового сезона. Запланированы гонки на внедорожниках в нескольких классах.

1 марта. Открытый чемпионат Бишкека по NAGA-грэпплингу. Бишкек, ФОК имени Р.Санатбаева, 10.00

Цели состязаний — пропаганда здорового образа жизни, привлечение молодежи к спорту.

1 марта. Чемпионат Кыргызстана по настольному теннису по лигам, третий тур. Бишкек

Турнир состоит из десяти туров. Первый прошел в январе, второй — в феврале. Оба выиграл Талгат Сагындыков.

1-2 марта. Чемпионат Кыргызстана по кыргыз курошу. Бишкек, Дворец спорта имени Кожомкула

В 2019-м у нас провели первый в истории чемпионат Азии по данному виду спорта. Не за горами новые ответственные старты.