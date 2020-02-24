Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев

18 февраля — 5 марта. Спартакиада «Ден соолук». Бишкек
Девиз соревнований — «Спорт без табака». Участвуют сотрудники столичных вузов и лицеев. В программе шесть видов спорта.
24 февраля — 1 марта. Чемпионат Кыргызстана среди мужчин по волейболу, второй тур. Бишкек, Дворец спорта имени Кожомкула
Отношения выясняют команды высшей лиги. Дебютный тур прошел в январе в Оше.
25-26 февраля. Чемпионат Кыргызстана среди юниоров по дзюдо. Бишкек, Дворец спорта имени Кожомкула
За победу борются сильнейшие молодые дзюдоисты из столицы и регионов.
25-27 февраля. Чемпионат Кыргызстана по горным лыжам. Чуйская область
Одна из целей соревнований — определить перспективных спортсменов.
26 февраля. Кубок АФК по футболу, решающий отборочный раунд, второй матч. Душанбе (Таджикистан)
«Худжанд» (Таджикистан) — «Нефтчи» (Кыргызстан)
Неделю назад эти команды встречались в Джалал-Абаде, и «Нефтчи» выиграл. Это ответный поединок. Победитель по сумме двух встреч получит путевку в групповой этап.
28 февраля — 1 марта. Открытый чемпионат Бишкека по кикбоксингу. Бишкек, клуб Strong
Состязания проводятся среди юношей и юниоров в разделе «лоу-кик».
28 февраля — 1 марта. Чемпионат Кыргызстана по пенчак силату. Кара-Балта, спорткомплекс «Манас»
По итогам турнира сформируют сборную для участия в зарубежных состязаниях.
29 февраля. Открытый Кубок Европы среди кадетов по дзюдо. Анталья (Турция)
На татами выйдут около 300 спортсменов из 16 стран. Среди них 23 кыргызстанца.
29 февраля — 2 марта. Кубок Федерации снукера Кыргызстана. Бишкек, клуб Vancouver, 11.00
Для наших мастеров кия это одно из первых крупных соревнований года.
1 марта. Джип-спринт «Масленица». Чуйская область, полигон близ села Озерного, 10.00
Эти состязания традиционно знаменуют начало нового сезона. Запланированы гонки на внедорожниках в нескольких классах.
1 марта. Открытый чемпионат Бишкека по NAGA-грэпплингу. Бишкек, ФОК имени Р.Санатбаева, 10.00
Цели состязаний — пропаганда здорового образа жизни, привлечение молодежи к спорту.
1 марта. Чемпионат Кыргызстана по настольному теннису по лигам, третий тур. Бишкек
Турнир состоит из десяти туров. Первый прошел в январе, второй — в феврале. Оба выиграл Талгат Сагындыков.
1-2 марта. Чемпионат Кыргызстана по кыргыз курошу. Бишкек, Дворец спорта имени Кожомкула
В 2019-м у нас провели первый в истории чемпионат Азии по данному виду спорта. Не за горами новые ответственные старты.