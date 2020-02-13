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Спорт

Эффектная звезда серфинга из Австралии покорила волны и миллион сердец

Фото © Instagram. Холи-Дейзи Хоффи

У австралийской серфингистки Холи-Дейзи Хоффи точно сбылась мечта, которую она загадала на 2020 год. Недавно число подписчиков в ее аккаунте в Instagram перевалило за миллион человек. Поверьте, там есть что посмотреть, пишет РИА Новости.

Красотка Холи-Дейзи Хоффи родилась в Голд-Косте. Это райский городок на западном побережье Австралии.

Сексуальная девушка с детства рассекала волны австралийских пляжей, но в 2017 году она завершила профессиональную карьеру из-за травмы.

Правда, спорт серфингистка не бросила, продолжает кататься на доске и поддерживать идеальную форму.

Холи-Дейзи часто отвечает подписчикам в комментариях и рассказывает, что ведет здоровый образ жизни с детства.

Также красотка не упускает возможности похвастаться отсутствием проблем с лишним весом.

У сексуальной австралийки есть еще три сестры — Элли Джин, Бонни Лу и Руби Ли, которые частенько мелькают в ее аккаунте. У каждой из них минимум по 400 тысяч подписчиков, и все они чертовски хороши.

Одна из сестер героини Элли-Джин также профессионально занимается серфингом, но турниры любителей волн точно стали скучнее после ухода Холи-Дейзи.
Ссылка: https://24.kg/sport/143550/
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