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Спорт

Кыргызстанки дали бой иранкам на футзальном турнире в Душанбе

Фото ФФ КР. Эпизод матча Иран - Кыргызстан

Женская сборная Кыргызстана 29 января сыграла с командой Ирана в заключительном туре международного турнира CAFA — 2020 по футзалу. Об этом сообщила Федерация футбола КР.

Сборная Ирана была явным фаворитом поединка. В предыдущих четырех турах она забила 50 мячей, а пропустила два. Тем не менее наша команда вышла на площадку с боевым настроем. Она уверенно играла в обороне, могла забить. Но на 14-й и 29-й минуте все же пропустила. Итог — 2:0 в пользу иранок.

Турнир среди спортсменок в возрасте до 19 лет проходил в Душанбе. В дебютном матче Кыргызстан одолел Афганистан (3:0), затем уступил Узбекистану (4:7), победил Таджикистан (2:0) и проиграл Туркменистану (1:2).

В итоговом протоколе сборная КР на четвертом месте. Тройку лидеров составили Иран, Узбекистан и Туркменистан.
Ссылка: https://24.kg/sport/142026/
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