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Спорт

Уникальный челлендж запустила американская гимнастка

Фото © Instagram. Джакс Кранитц

Американская гимнастка Джакс Кранитц начала покорять Instagram с помощью уникального челленджа, который сложно повторить. Спортсменка сначала легла на живот, а потом эффектно встала на ноги без помощи рук, пишет РИА Новости.

Гимнастка родилась в Денвере (штат Колорадо) и с детства демонстрировала высокие результаты в спортивной гимнастике. Джакс Кранитц неоднократно занимала призовые места и добивалась побед на местных турнирах.

С 2019 года привлекательная гимнастка защищает цвета Университета штата Айова. На первых соревнованиях, которые прошли 16 февраля, девушка набрала высший балл в упражнениях на бревне.

Помимо привлекательной внешности и результатов в спортивной гимнастике, Джакс Кранитц планирует развиваться в области медицины. Она учится на факультете нейроэндокринологии.
Ссылка: https://24.kg/sport/140573/
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