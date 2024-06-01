Массовой дракой завершился футбольный матч в России

Футболисты ставропольского «Динамо» и махачкалинского «Динамо-2» устроили массовую драку в концовке матча Второй лиги. Об этом сообщило РИА Новости.

Встреча между командами прошла в Ставрополе вчера, 31 мая, и завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. Драка началась на первой компенсированной ко второму тайму минуте.

В трансляцию встречи попали кадры массовой драки, в которой футболисты команд наносили друг другу удары в голову. По итогам эпизода красные карточки получили не менее пяти человек.

Футболисты Второй лиги устроили массовую драку на матче в Ставрополеhttps://t.co/B5ei7qP4WS pic.twitter.com/An12Yhqz5l — V Z - Взгляд (@vzglyad) June 1, 2024

Ставропольское «Динамо» идет на девятом месте в турнирной таблице дивизиона Б Второй лиги, набрав 16 очков. Махачкалинский клуб располагается на последнем, 17-м, месте (2 очка).