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Спорт

Массовой дракой завершился футбольный матч в России

Футболисты ставропольского «Динамо» и махачкалинского «Динамо-2» устроили массовую драку в концовке матча Второй лиги. Об этом сообщило РИА Новости.

Встреча между командами прошла в Ставрополе вчера, 31 мая, и завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. Драка началась на первой компенсированной ко второму тайму минуте.

В трансляцию встречи попали кадры массовой драки, в которой футболисты команд наносили друг другу удары в голову. По итогам эпизода красные карточки получили не менее пяти человек.

Ставропольское «Динамо» идет на девятом месте в турнирной таблице дивизиона Б Второй лиги, набрав 16 очков. Махачкалинский клуб располагается на последнем, 17-м, месте (2 очка).
Ссылка: https://24.kg/sport/295598/
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