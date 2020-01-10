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Спорт

Роскошная российская синхронистка сводит фанатов с ума откровенными фото

Фото © «ВКонтакте». Варвара Субботина

Прекрасная Варвара Субботина могла бы с легкостью стать звездой подиума, однако девушка занялась синхронным плаванием. Она признавалась журналистам, что тратит много времени на Instagram, но это с лихвой окупается вниманием подписчиков, пишет РИА Новости.

Прекрасная Варвара Субботина родилась 21 марта 2001 года в Москве.

Варя рассказывала, что тренер часто просит ее быть посдержаннее при публикации откровенных фото.

18-летняя спортсменка имеет в активе победы на мировых первенствах. Она является двукратной чемпионкой мира и двукратной чемпионкой Европы.

В ноябре 2019 года синхронистки сборной России победили в номинации «Команда года» по версии журнала Glamour. В число победительниц вошла и Варвара Субботина.

Сейчас в Instagram-аккаунте красавицы свыше 35 тысяч подписчиков, и совершенно точно, что цифра будет только расти.
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