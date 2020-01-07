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Валентина Шевченко вошла в топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменок UFC. Об этом сообщает портал Harcord.com.

Кыргызстанка, сейчас постоянно проживающая в Перу, заработала $1 миллион 139 тысяч.

Топ-10 возглавила Ронда Роузи (США) — $4 миллиона 275 тысяч.

Валентина Шевченко обладает званием — «Лучшая женщина тайбоксер мира». Она является 18-кратной чемпионкой мира. Выступает по ММА с 2003 года. В своем активе имеет 21 бой, в 18 из которых одержала победу. Одиннадцатикратная чемпионка мира по муа-тай.