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Спорт

Грация и красота: эта гимнастка покорила Олимпиаду, покорит и вас

Фото © Instagram. Гимнастка Анастасия Татарева

Триумфатором Олимпиады-2016, которая прошла в Рио-де-Жанейро, стала сборная России по художественной гимнастике. В чемпионском составе нельзя было ни обратить внимание на эффектную красавицу Анастасию Татареву, которая выиграла золото в групповых упражнениях, пишет РИА Новости.

Анастасия Татарева родилась 19 июля 1997 года.

Талантливая «художница» является воспитанницей екатеринбургской детско-юношеской спортивной школы «Виктория» и не раз выигрывала золото самых престижных турниров.

В активе ослепительной гимнастки два золота Европейских игр, шесть побед на чемпионатах мира, пять золотых медалей первенств Европы и золото Олимпиады.

У красавицы есть и не совсем спортивные награды — Орден Дружбы. Хотя его она получила за свои высокие спортивные достижения.

Сегодня гимнастка ведет Instagram, в котором регулярно выкладывает потрясающие фотографии. Спортсменка не забросила спорт и по-прежнему обладает великолепной растяжкой.
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