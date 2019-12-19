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Спорт

Прекрасная белорусская «уралочка»: ради нее фанаты рвутся на волейбол

Фото © Instagram. Анна Климец

Не только самоцветами славится Урал, но и самой прекрасной диагональной Женской суперлиги — Анной Климец. Огненная белорусская волейболистка играет в «Уралочке» с 2015 года и не раз выручала команду на пути к трофеям, пишут РИА Новости.

Краса «Уралочки» Анна Климец родилась 4 марта 1998 года в белорусском городе Барановичи.

Карьеру начала в местной команде «Атлант», а в 2015-м попала в екатеринбургский клуб, где сразу закрепилась в основном составе.

В интервью Анна Климец признавалась, что в Барановичах во время визитов к родным ей слишком спокойно и не хватает чего-то уральского.

Бронзовый призер чемпионата Беларуси, серебряный призер Кубка Беларуси, серебряный и двукратный бронзовый призер чемпионатов России.

В юности Аня успела попробовать себя в разных видах спорта — тхэквондо, плавание, но в итоге решила заняться волейболом по примеру папы.

В плотном графике спортсменка регулярно находит время побаловать фанатов горячими фото. Они ей отвечают взаимностью.
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