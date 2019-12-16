Сборная Кыргызстана по хоккею проиграла команде Израиля в отборе на Олимпиаду

Национальная сборная Кыргызстана по хоккею 15 декабря проиграла команде Израиля во втором отборочном раунде на Олимпиаду — 2022.

Это был матч заключительного тура в группе K. Кыргызстанцы долго вели с преимуществом в две шайбы, но не удержали его. В конце третьего периода израильтяне забили дважды и сравняли счет, а в овертайме вырвали победу — 5:4. В составе сборной КР отличились Владимир Носов (8-я и 20-я минута), Эрсултан Мирбеков (9-я минута) и Артем Горобец (39-я минута).

Состязания проходили в Румынии. Ранее наши хоккеисты проиграли исландцам (4:9) и румынам (2:18). На этом сборная КР завершает борьбу за путевку на Олимпиаду.

Напомним, первый раунд отбора прошел в ноябре в Люксембурге. Кыргызстанцы все матчи выиграли.