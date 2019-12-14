В Кыргызстане насчитали 150 тысяч волейболистов

В Кыргызстане волейболом занимаются 150 тысяч человек. Об этом сегодня на торжестве в честь 90-летия отечественного волейбола сообщил президент федерации данного вида спорта КР Эльмурза Сатыбалдиев.

Началом кыргызского волейбола считается товарищеский матч между мужскими командами Алматы и Фрунзе, прошедший в 1929 году. Этот вид активно развивался у нас в советское время. Новый этап эволюции начался в 2009-м, когда в федерации появилось нынешнее руководство.

«За 10 лет выстроили всю вертикаль волейбола. Проводим национальные чемпионаты среди всех возрастных категорий. Курируем 13 лиг, в составе которых более 400 команд. Возраст спортсменов — от 12 до 83 лет. Есть уникальные лиги, например, среди матерей. На районном, областном и республиканском уровнях проводится более 70 соревнований. Игры проходят везде. Кроме классического волейбола, развиваем пляжный, — сказал Эльмурза Сатыбалдиев. — В 2014 году всемирная федерация наградила нас за заслуги золотым мячом».

По его словам, наши волейболисты участвуют во многих международных турнирах. Начиная с 2016-го мужская сборная взяла четыре медали (в том числе два золота) на зональном чемпионате Азии. Женская сборная завоевала бронзовые награды на Исламских играх солидарности — 2017 и зональном ЧА-2019.

В КР в 2016-2017 годах провели два отборочных этапа на чемпионат мира. «В общей сложности в развитие кыргызского волейбола инвестировано более 60 миллионов сомов», — отметил глава федерации.

Директор ГАМФКиС Канат Аманкулов предложил федерации провести в КР Кубок вызова и пригласить сильнейшие команды Азии — Ирана, Японии и Южной Кореи.