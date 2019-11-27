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Спорт

Валентина Шевченко проведет очередной бой в UFC в феврале 2020 года

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) на официальном сайте объявил о двух титульных поединках.

Бои пройдут в американском Хьюстоне 8 февраля 2020 года.

Одним из сражений станет битва бойца из США Джона Джонса, обладающего поясом чемпиона в полутяжелом дивизионе, с соотечественником Домиником Рейесом — четвертым в рейтинге соответствующей весовой категории.

Представительница Кыргызстана Валентина Шевченко, действующая чемпионка UFC в женской наилегчайшей весовой категории, выйдет в октагон с американкой Кэтлин Чукагян, которая занимает первую строчку рейтинга в соответствующем дивизионе.
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