Чемпион мира по таэквондо: Успех на 99 процентов зависит от трудолюбия

Баястан Баргыбаев — один из самых титулованных таэквондистов Кыргызстана. В 2018 году он стал чемпионом Азии, недавно — чемпионом мира. А еще он успешный тренер и открытый человек.

Кому Баястан Баргыбаев посвящает победы, как совмещает работу и спорт и о чем мечтает, 24-летний уроженец села Гульча рассказал 24.kg.

Фото @bayastan.b. Чемпион мира и Азии по таэквондо ITF Баястан Баргыбаев

Желание постоять за себя

— Чем вас привлекло таэквондо?

— Был старшим из четырех детей в семье и ощущал ответственность. Хотел уметь постоять за себя, близких и друзей.

Поначалу занимался боксом, борьбой и футболом. В 11 лет одноклассник позвал на таэквондо. Это красивое единоборство сразу запало в душу.

Начиная с третьего турнира, пошли победы. Восемь лет подряд был чемпионом Кыргызстана. Имею черный пояс и первый дан.

Если соревнований нет, тренируюсь через день, когда намечаются — ежедневно. Взрослых спарринг-партнеров не хватает. Прошу ребят из других залов позаниматься вместе.

— Что самое трудное на тренировках?

— Ничего. Если стараться, можно научиться всему. Формула успеха — 1 процент таланта и 99 процентов труда.

Руки как холодное оружие

— Применяли навыки на улице?

— Мой тренер Фаррух Садыков в самом начале сказал, что руки таэквондиста как холодное оружие и надо себя контролировать. По образованию я дипломат. Ни с кем не ссорюсь и не лезу в драку. Со всеми нахожу общий язык.

Фото @bayastan.b. Баястан Баргыбаев (второй справа) с одним из своих учеников на турнире

— Когда стали тренером?

— В 2013-м. На это повлияла моя любовь к детям. Они здорово разбираются в гаджетах, но мало двигаются. Моим ученикам 7-13 лет. Даю им физическую нагрузку и учу самообороне.

Параллельно тружусь в сфере визового сопровождения.

— Тяжело совмещать работу и спорт?

— Порой веду бой с самим собой. Однако в целом нет. Главное — желание. Успешные люди всегда находят время на саморазвитие и физический труд. Чем я хуже?

Выигрывать медали для Кыргызстана — гордость и честь.

Медали, несмотря на кровь, пот и слезы

— Бывают травмы?

— Максимум ушибы от ударов нога об ногу. В бою ничего из-за адреналина не чувствуешь. Но потом, бывает, еле ходишь.

— В каком бою было труднее всего?

— В финале чемпионата Азии — 2017 в Ташкенте. После предыдущего боя мне дали лишь две минуты отдыха. Этого мало. Я с трудом двигался. Боец из Узбекистана был намного проворнее и взял верх. Позднее с опухшей ногой я выступил в командном спарринге. Несмотря на кровь, пот и слезы, принес стране еще одну медаль.

Нелегко пришлось и на «Кубке Северной Пальмиры — 2014» в Санкт-Петербурге. Там тоже дрался с хозяином турнира. Он был выше меня и с длинными руками. От его ударов я отлетал. Однако в ближнем бою я владел преимуществом и стал чемпионом.

— С какой попытки победили на чемпионате Азии?

— С четвертой. До того дважды с минимальным счетом уступил в финале и один раз взял бронзу.

Чемпионат Азии — 2018 проходил в Кыргызстане. Перед ним я полтора года не выступал, а только тренировал. На подготовку к ЧА потратил месяц. Все дорогие мне люди — родственники, друзья, ученики — были рядом и болели за меня.

Выходя на бои, испытывал неописуемые чувства. Был увереннее в себе, чем выступая за границей. Бился в двух категориях. В весе до 85 килограммов одолел Сергея Дубова и взял золото. В весе свыше 85 килограммов должен был встретиться с ним же. Но тренер Фаррух Садыков сказал мне: «Вы оба из Кыргызстана. Давай разделим радость победы с соотечественником». Я согласился и на решающий бой не вышел.

Фаррух Садыков, кстати, тогда победил среди ветеранов. Мои подопечные выиграли медали всех достоинств.

Очередной чемпионат Азии пройдет в марте в Японии. Скоро начну подготовку.

Четыре медали из Италии

— Долго готовились к чемпионату мира — 2019?

— Всю жизнь! Чемпионат мира — особенный турнир для любого спортсмена. Мечтал хотя бы выступить там, не говоря о победе. В прошлые годы поехать не получалось. Спасибо дирекции по неолимпийским видам спорта, что помогла в этот раз.

Турнир проходил на Сардинии. У зарубежных команд было много болельщиков. Я боялся, что у нашей не будет. Но нас тепло приветствовали члены кыргызской диаспоры во главе с Эльмирой Ногоевой. Подбадривали с трибун и помогали в перерывах между выступлениями. Это тоже повлияло на результат.

Фото @bayastan.b. Баястан Баргыбаев (справа) и Куттубек Мияров на чемпионате мира – 2019

Выиграл золотые медали в личном и командном спаррингах (с Куттубеком Мияровым). В разбивании предметов завоевал серебро, в командной спецтехнике — бронзу. Труднее всего пришлось в личном спарринге — почти все соперники были выше ростом.

— Кому посвятили победу?

— Во-первых, родителям. Они всегда помогали мне. Помню, как переживала мама, когда я впервые ехал на турнир в другой город.

Во-вторых, тренеру. Фаррух Садыков — прекрасный человек и наставник, мой кумир и идеал. Он близок мне, как родной брат. Верил в меня, мучил на тренировках и убеждал, что это не пройдет даром. В трудную для меня минуту умеет выслушать и дать совет.

Фото из архива Баястана Баргыбаева. Баястан Баргыбаев (второй справа) и Фаррух Садыков (второй слева) – чемпионы Азии – 2018

В-третьих, окружению. Оно поддерживает меня, несмотря ни на что. Друзья и коллеги Айбек и Алманбет, например, звонили на Сардинию спросить, как выступил.

Хорошие отношения у меня с ошским спорткомитетом. Он тоже помог с поездкой на ЧМ. Наша спортшкола находится с ним в одном здании. Знаю всех его работников. Они звонили и писали мне в Италию. Глава спорткомитета Кылычбек Саркарбаев один из первых поздравил с победой.

— Как знакомые реагируют на новость о вашем триумфе?

— Самый частый вопрос: «Когда обмоем?».

Фото @bayastan.b. Баястан Баргыбаев на Сардинии. 2019 год

С мечтой об Олимпиаде

— У вас есть хобби?

— Люблю музыку. Перед началом состязаний она помогает справиться с волнением. Если выступаю за рубежом и предстоят жесткие бои, включаю динамичные композиции. На местных турнирах вдохновляюсь Бетховеном. Слушаю нашиды и Коран.

— Чего хотели бы еще добиться как спортсмен?

— Выступить на Олимпиаде. Наш стиль таэквондо в ее программу не входит, однако я верю, что однажды войдет.

Фото @bayastan.b. Баястан Баргыбаев (слева) с одним из учеников на чемпионате Азии – 2018

— А как тренер?

— Было бы здорово воспитать чемпионов мира. Но этот титул не вечен и рано или поздно переходит к другому. Поэтому главное для меня — чтобы ученики выросли порядочными людьми и всегда ими оставались.