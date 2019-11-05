15:31
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Спорт

«Реал» — «Галатасарай», «Зенит» — «РБ Лейпциг». Анонс тура Лиги чемпионов

Фото britwatchsports.com. Трофей Лиги чемпионов

В Лиге чемпионов 5-6 ноября пройдут игры четвертого тура группового этапа.

В ряде матчей фавориты встретятся с аутсайдерами. Борьба обещает быть жесткой. Один из интригующих — поединок между командами «Динамо» (Хорватия) и «Шахтер» (Украина), борющимися за второе место в группе C.

В группе A «Реал» (Испания) попробует вновь одолеть «Галатасарай» и закрепиться на втором месте.

В группе F за вторую строчку сразятся «Боруссия» (Германия) и «Интер» (Италия).

«Зенит» (Россия) попытается взять у «РБ Лейпциг» (Германия) реванш за поражение в предыдущем туре и вернуться на первое место в группе G.

В группе H лидерство оспорят «Челси» (Англия) и «Аякс» (Нидерланды).

Расписание всех игр и турнирную таблицу смотрите здесь.
Ссылка:
просмотров: 208
Версия для печати
Материалы по теме
«Дордой» — 11-кратный чемпион Кыргызстана по футболу
Алимардон Шукуров: Хочу попасть в «Барселону» и сыграть на чемпионате мира
«Алга» разгромила соперника в 26-м туре Кыргызской премьер-лиги
Антирекорд японского вратаря. Пропустил два гола с центра поля за минуту
«Нефтчи» впервые выиграл Кубок Кыргызстана по футболу
Триумф «Севильи» и разгром «Астаны». В Лиге Европы прошли матчи третьего тура
«Алай» победил «Абдыш-Ату» в чемпионате Кыргызстана по футболу
Сборная Кыргызстана по футболу поднялась на 94-е место в рейтинге ФИФА
Судья не заметил волейбольный удар рукой английского футболиста и засчитал гол
Победа «Ливерпуля» и рекорд Месси. Итоги третьего тура Лиги чемпионов
Популярные новости
Алимардон Шукуров: Хочу попасть в&nbsp;&laquo;Барселону&raquo; и&nbsp;сыграть на&nbsp;чемпионате мира Алимардон Шукуров: Хочу попасть в «Барселону» и сыграть на чемпионате мира
&laquo;Дордой&raquo;&nbsp;&mdash; 11-кратный чемпион Кыргызстана по&nbsp;футболу «Дордой» — 11-кратный чемпион Кыргызстана по футболу
Кыргызстанка Айпери Медет кызы выиграла бронзу на&nbsp;чемпионате мира по&nbsp;борьбе Кыргызстанка Айпери Медет кызы выиграла бронзу на чемпионате мира по борьбе
Спортсмены из&nbsp;стран ЕАЭС не&nbsp;будут считаться легионерами в&nbsp;России Спортсмены из стран ЕАЭС не будут считаться легионерами в России
Бизнес
Телевидение, доступное для всех! Более 120 каналов от&nbsp;50&nbsp;сомов в&nbsp;месяц Телевидение, доступное для всех! Более 120 каналов от 50 сомов в месяц
Осталось 2&nbsp;дня! Успейте купить смартфоны со&nbsp;скидкой в&nbsp;O!Store Осталось 2 дня! Успейте купить смартфоны со скидкой в O!Store
Запрет на&nbsp;разработку урана и&nbsp;тория ударит еще по&nbsp;80&nbsp;крупным месторождениям&nbsp;КР Запрет на разработку урана и тория ударит еще по 80 крупным месторождениям КР
WO!W&nbsp;&mdash; Переходи на&nbsp;О! и&nbsp;получи БЕЗЛИМИТ НА&nbsp;ВСЕ! WO!W — Переходи на О! и получи БЕЗЛИМИТ НА ВСЕ!
5 ноября, вторник
15:00
«Реал» — «Галатасарай», «Зенит» — «РБ Лейпциг». Анонс тура Лиги чемпионов «Реал» — «Галатасарай», «Зенит» — «РБ Лейпциг». Анонс т...
14:49
В парламенте меняют закон об амнистии. Кто под нее попадет?
14:08
Телевидение, доступное для всех! Более 120 каналов от 50 сомов в месяц
13:59
Уехал из Бишкека, вернулся в Турдакун. Соцсети об идее переименовать столицу
13:35
Убийство прокурора Анарбая Мамажакыпова. Подсудимого лишили последнего слова