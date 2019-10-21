«Дордой» приблизился к победе в Кыргызской премьер-лиге

В Кыргызской премьер-лиге 19-20 октября прошли поединки 25-го тура.

«Алай» со счетом 2:1 победил «Академию-Лидер». У «Алая» оба мяча забил Одилжон Адурахманов (85-я и 90-я минуты), у «Академии-Лидер» — Жан-Луис Бле Ботти (20-я минута).

«Дордой» обыграл «Алгу» — 2:0. Отличились Вахыт Оразсахедов (15-я минута) и Мирлан Мурзаев (45-я минута).

«Нефтчи» одолел «Илбирс» — 3:1. У победителей отличились Арген Жуматаев (33-я минута), Азамат Омуралиев (77-я минута) и Темирлан Мамазакиров (86-я минута), у проигравших — Гульжигит Борубаев (95-я минута).

«Кара-Балта» и «Абдыш-Ата» победителя не выявили — 1:1. У «Кара-Балты» забил Эрмек Ниязалиев (44-я минута), у «Абдыш-Аты» — Максат Алыгулов (80-я минута).

«Дордой» (57 очков) лидирует в турнирной таблице и приближается к чемпионскому титулу. На втором месте — «Алай» (53), на третьем — «Нефтчи» (40). До конца чемпионата осталось три тура. Ближайший состоится 30 октября.