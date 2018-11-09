Каратисты из Кыргызстана выиграли две медали на чемпионате мира

Кыргызстанцы выиграли две медали на чемпионате мира по карате кекушинкай KWF, прошедшем в Астане. Об этом 24.kg сообщили в Федерации шинкиокушинкай карате WKO.

По их словам, в ЧМ участвовали более 930 спортсменов из 27 стран.

«Нашу федерацию представляли воспитанники тренеров Алмазбек уулу Нурфаиза и Рената Шайгарданова, лучшие спортсмены клуба «Алмаз», неоднократные призеры и чемпионы различных турниров», — отметили в спортивном объединении.

Камилла Дуйшембиева в своей категории провела шесть боев и стала серебряным призером. Чынгыз Сагындыков провел четыре поединка и завоевал «бронзу». Пять спортсменов оказались за пределами призовой тройки, но проявили потенциал и бойцовские качества.

В итоговом медальном зачете ЧМ Кыргызстан занял шестое место.