13:59
USD 69.85
EUR 79.79
RUB 1.06
Спорт

Каратисты из Кыргызстана выиграли две медали на чемпионате мира

Кыргызстанцы выиграли две медали на чемпионате мира по карате кекушинкай KWF, прошедшем в Астане. Об этом 24.kg сообщили в Федерации шинкиокушинкай карате WKO.

По их словам, в ЧМ участвовали более 930 спортсменов из 27 стран.

«Нашу федерацию представляли воспитанники тренеров Алмазбек уулу Нурфаиза и Рената Шайгарданова, лучшие спортсмены клуба «Алмаз», неоднократные призеры и чемпионы различных турниров», — отметили в спортивном объединении.

Камилла Дуйшембиева в своей категории провела шесть боев и стала серебряным призером. Чынгыз Сагындыков провел четыре поединка и завоевал «бронзу». Пять спортсменов оказались за пределами призовой тройки, но проявили потенциал и бойцовские качества.

В итоговом медальном зачете ЧМ Кыргызстан занял шестое место.
Ссылка:
просмотров: 200
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстанка завоевала «бронзу» на чемпионате мира по карате
Кыргызстанцы выиграли две медали на чемпионате Азии по карате
Каратисты из Кыргызстана победили на чемпионате Казахстана
По стопам Брюса Ли: в Бишкеке сразились сильнейшие каратисты
Каратисты из Кыргызстана выиграли три «серебра» в Казахстане
В Чуйской области прошли соревнования по карате кекушинкай
Кыргызстанец выиграл кубок на чемпионате мира по карате
В Бишкеке завершился чемпионат Кыргызстана по будо-карате
Каратисты из Кыргызстана завоевали 14 медалей в Казахстане
Каратист из Кыргызстана завоевал «бронзу» на турнире в России
Популярные новости
Чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову пообещали $50 миллионов за&nbsp;бой Чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову пообещали $50 миллионов за бой
Голая болельщица смогла остановить футбольный матч в&nbsp;Нидерландах Голая болельщица смогла остановить футбольный матч в Нидерландах
Зажигательные ритмы. В&nbsp;Бишкеке провели крупный турнир по&nbsp;бальным танцам Зажигательные ритмы. В Бишкеке провели крупный турнир по бальным танцам
Сборная Чуйской области выиграла чемпионат Кыргызстана по&nbsp;кок-бору Сборная Чуйской области выиграла чемпионат Кыргызстана по кок-бору
Бизнес
MegaCom комментирует заявление мобильного оператора&nbsp;О! MegaCom комментирует заявление мобильного оператора О!
КТО и&nbsp;ПОЧЕМУ хочет забрать лицензию &laquo;НУР Телеком&raquo; КТО и ПОЧЕМУ хочет забрать лицензию «НУР Телеком»
Пользуйтесь MegaPay и&nbsp;выиграйте квартиру! Пользуйтесь MegaPay и выиграйте квартиру!
ООО &laquo;НУР Телеком&raquo; готово подать в&nbsp;суд ООО «НУР Телеком» готово подать в суд