Федерацию футбола КР ждет наказание. Из-за хулиганских действий болельщика

ФИФА намерена применить санкции в отношении Федерации футбола Кыргызстана. Как отметили в организации, из-за болельщика, выбежавшего на поле вчера во время матча между сборными КР и Мьянмы.

Как рассказали 24.kg в ГУВД Бишкека, установлено, что 10 октября 30-летний мужчина выбежал на футбольное поле стадиона во время матча. Данный факт зарегистрирован в ЕРПП УВД Первомайского района по статье 119 «Мелкое хулиганство» Кодекса о проступках. Личность мужчины установлена. Его также ждет административное наказание в виде штрафа.

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В Федерации футбола КР призывают болельщиков соблюдать культуру и поведение во время игр.

«Когда кыргызстанцы болеют за нашу сборную, это, безусловно, достойно уважения и восхищения. Однако действия некоторых болельщиков вызывают не только сожаление, но и возмущение. Федерацию, очевидно, ждет штраф», — отметили в профильной организации.

Напомним, что национальная сборная Кыргызстана по футболу вчера со счетом 7:0 разгромила команду Мьянмы.

Отборочный матч на чемпионат мира — 2022 и Кубок Азии — 2023 прошел в Бишкеке.