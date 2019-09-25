19:36
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Спорт

Валентина Шевченко поднялась в рейтинге UFC

Фото из интернета. Валентина Шевченко празднует очередную победу на турнире UFC

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) опубликовал обновленный рейтинг лучших бойцов, в котором Валентина Шевченко улучшила позицию и теперь занимает 11-е место. Она также является чемпионкой в женском дивизионе в наилегчайшем весе.

Отметим, в предыдущем рейтинге вне зависимости от весовых категорий кыргызстанская спортсменка была 12-й.

Позицию в общем рейтинге также улучшил австралийский профессиональный боец смешанных единоборств, выступающий в UFC в средней весовой категории, Роберт Уиттакер — поднялся с 10-го на 9-е место.

А вот американский боец смешанного стиля, выступающий под эгидой UFC в легкой весовой категории, Тони Фергюсон, потерял одну позицию и стал 10-м. Знаменитый ирландец Конор Макгрегор, выступающий в этой же категории, спустился с 11-го на 12-е место рейтинга.
Ссылка:
просмотров: 318
Версия для печати
Материалы по теме
Валентина Шевченко пригласила на турнир в городе Ош. Его устраивают Матраимовы
Возвращение чемпиона. Скорпион из Чон-Алая рвется в UFC
Легендарный боец UFC устроил пьяную драку и побывал в нокауте
Будь осторожен со своими желаниями. Валентина Шевченко ответила Генри Сехудо
Хочу быть первым межгендерным. Валентине Шевченко бросил вызов чемпион UFC
Валентина Шевченко взяла реванш у Лиз Кармуш и защитила титул чемпионки UFC
Антонина Шевченко досрочно победила спортсменку из Чехии на турнире UFC
Пять секунд для победы. Новый рекорд в быстром нокауте в UFC
Валентина Шевченко проведет следующий бой на турнире UFC в Уругвае
Валентина Шевченко порадовала поклонников чувственным танцем
Популярные новости
Восходящая звезда дзюдо: Так хотел выиграть, что был готов бороться под наркозом Восходящая звезда дзюдо: Так хотел выиграть, что был готов бороться под наркозом
Айсулуу Тыныбекова: На&nbsp;чемпионате мира у&nbsp;нас была цель завоевать золото Айсулуу Тыныбекова: На чемпионате мира у нас была цель завоевать золото
В&nbsp;итоговом зачете Национальных игр кочевников победила Таласская область В итоговом зачете Национальных игр кочевников победила Таласская область
Кыргызстан не&nbsp;попал в&nbsp;финальную стадию чемпионата Азии по&nbsp;футболу Кыргызстан не попал в финальную стадию чемпионата Азии по футболу
Бизнес
КИТ-2019: &laquo;Мой О!&raquo;&nbsp;&mdash; популярное приложение в&nbsp;КР скачали более 500 тысяч раз КИТ-2019: «Мой О!» — популярное приложение в КР скачали более 500 тысяч раз
Beeline Кыргызстан открыл коворкинг в&nbsp;Джалал-Абаде. Что это такое? Beeline Кыргызстан открыл коворкинг в Джалал-Абаде. Что это такое?
12&nbsp;госведомств Кыргызстана раскрыли свою статистику 12 госведомств Кыргызстана раскрыли свою статистику
КИТ-2019. Приложение не&nbsp;панацея, но&nbsp;эффективный помощник в&nbsp;воспитании детей КИТ-2019. Приложение не панацея, но эффективный помощник в воспитании детей