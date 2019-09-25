Валентина Шевченко поднялась в рейтинге UFC

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) опубликовал обновленный рейтинг лучших бойцов, в котором Валентина Шевченко улучшила позицию и теперь занимает 11-е место. Она также является чемпионкой в женском дивизионе в наилегчайшем весе.

Отметим, в предыдущем рейтинге вне зависимости от весовых категорий кыргызстанская спортсменка была 12-й.

Позицию в общем рейтинге также улучшил австралийский профессиональный боец смешанных единоборств, выступающий в UFC в средней весовой категории, Роберт Уиттакер — поднялся с 10-го на 9-е место.

А вот американский боец смешанного стиля, выступающий под эгидой UFC в легкой весовой категории, Тони Фергюсон, потерял одну позицию и стал 10-м. Знаменитый ирландец Конор Макгрегор, выступающий в этой же категории, спустился с 11-го на 12-е место рейтинга.