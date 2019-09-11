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Спорт

Отбор на чемпионат мира по футболу: сборная Кыргызстана сыграет с Мьянмой

В отборочном турнире на чемпионат мира — 2022 и Кубок Азии — 2023 по футболу 10 сентября прошли матчи второго тура.

В группе F сборная Японии на чужом поле была сильнее команды Мьянмы — 2:0. Таджикистанцы в гостях победили монголов — 1:0. Сборная Кыргызстана тур пропустила.

На старте отбора кыргызстанцы уступили таджикистанцам (0:1). В настоящее время Таджикистан (6 очков) лидирует в группе. Следом идут Япония и Монголия (по 3 очка). У Кыргызстана и Мьянмы очков нет. В третьем туре, намеченном на 10 октября, Япония сыграет с Монголией, а Кыргызстан с Мьянмой.
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