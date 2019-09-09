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Спорт

Кыргызская премьер-лига. «Алга» и «Нефтчи» выиграли перенесенные матчи

В рамках Кыргызской премьер-лиги 7-8 сентября прошли два матча.

В перенесенном поединке 19-го тура «Алга» со счетом 4:1 обыграла «Академию-Лидер». У «Алги» голы забили Марат Аджиниязов (3-я минута), Азиз Келдияров (41-я минута, с пенальти), Эммануэль Карлос Осей (61-я минута) и Рахмет Шерметов (85-я минута), у «Академии-Лидер» — Келдибек Мукаев (34-я минута).

В перенесенной игре 20-го тура «Нефтчи» был сильнее «Алая» — 3:1. У победителей отличились Арген Жуматаев (8-я минута), Умидулло Иминов (28-я минута) и Манас Карипов (66-я минута), у проигравших — Акрамжон Умаров (90-я минута).

«Алай» (46 очков) по-прежнему возглавляет турнирную таблицу. Следом идут «Дордой» (41) и «Абдыш-Ата» (30). Следующие матчи чемпионата состоятся 14-15 сентября.
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