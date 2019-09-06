«Так в футбол играть нельзя». Александр Крестинин о матче с Таджикистаном

Главный тренер национальной сборной Кыргызстана по футболу Александр Крестинин прокомментировал итог матча его подопечных с таджикистанцами.

Поединок первого тура второго отборочного раунда на чемпионат мира — 2022 и Кубок Азии — 2023 прошел накануне в Душанбе. Хозяева поля владели солидным преимуществом и победили (1:0).

«Мы привлекли в состав всех, кто был в оптимальной форме. Некоторые футболисты отсутствовали, но три четверти команды было здесь, — сказал Александр Крестинин. — У нас мало что получалось. На Кубке Азии — 2019 мы были более дисциплинированы и мобилизованы. А сегодня играли совсем не то, что тренировали. Было колоссальное количество брака. Так играть нельзя. Почему так вышло, будем разбирать».

«В нашей группе все возможно — никого нельзя сбрасывать со счетов. Проходных игр не будет, на всех придется непросто», — добавил он.

Свой следующий матч в рамках отбора сборная КР проведет 10 октября в Бишкеке. Противостоять ей будет команда Мьянмы.