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Спорт

Кыргызстанка Ксения Палкина выиграла международный турнир по теннису

Фото из архива Марины Палкиной. Ксения Палкина (слева) и София Шапатава

Кыргызстанка Ксения Палкина победила на международном турнире по теннису.

Турнир проходит с 26 августа по 1 сентября в Алматы.

В одиночном разряде Ксения Палкина выбыла во втором круге. В парном, играя в дуэте с грузинкой Софией Шапатава, стала чемпионкой. На старте они одолели Софию Чурсину (Казахстан) и Дарью Михайлову (Россия) — 6:0, 6:2, затем были сильнее Ксении Колесниковой и Софии Вайнберг (обе из РФ) — 6:2, 6:1.

В полуфинале в упорной борьбе повержены Нигина Абдураимова и Акгуль Аманмурадова (обе из Узбекистана) — 7:6, 7:6, а в финале — Тамара Курович (Сербия) и Алина Силич (РФ) — 6:4, 7:6.
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