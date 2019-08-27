Юные кыргызстанки заняли третье место на Кубке мира по спортивным мажореткам в Праге. Об этом 24.kg сообщила президент Федерации спортивных мажореток и батон твирлинга КР Оксана Поляничко.

В турнире участвовали представительницы Чехии, Кыргызстана, Польши, России и Словакии. От КР было четыре участницы. В номинации «двойки/тройки» в дисциплине «батон» среди спортсменок 8-11 лет Эрика Казакбаева и Самира Сулейманшоева выиграли бронзовую медаль.

Фото Оксаны Поляничко. Эрика Казакбаева (слева) и Самира Сулейманшоева — бронзовые призеры Кубка мира

Позднее там же прошел чемпионат мира. Лучшим результатом кыргызстанок стало четвертое место.

Мажоретки — танцевальный жанр, берущий начало от тамбурмажоров (дирижеров военных оркестров). В 2018-м в Бишкеке проходил первый в истории чемпионат Азии по спортивным мажореткам и батон твирлингу.